Три альткоїни демонструють цінові аномалії: що це значить?

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Такі альткоїни, як Injective (INJ), Render (RENDER) та Polygon (MATIC), привернули увагу експертів через несподівані зміни у ціні. Ці аномалії виникли після того, як власники великих об’ємів цих криптовалют (так звані «кити») перемістили свої активи з біржових гаманців на «холодні» гаманці для зберігання.

Зазвичай переведення великих обсягів криптовалюти з біржових гаманців (де відбувається активна торгівля) на «холодні» гаманці (зазвичай для довгострокового зберігання) сигналізує про підготовку до значних змін у вартості даних альткоїнів.

На думку аналітиків Santiment, це може бути важливим як короткостроковим, так і довгостроковим сигналом. Тобто, Injective (INJ), Render (RENDER), та Polygon (MATIC) можуть почати різко як рости у ціні, так і падати. Що ж, ринок нині штормить, особливо напередодні очікування можливого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) 18 вересня.

Джерело: Santiment

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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