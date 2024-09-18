Новини Крипто 18.09.2024 о 15:47 comment views icon

Три альткоїни демонструють цінові аномалії: що це значить?

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg

Тетяна Нечет

Автор новин

Три альткоїни демонструють цінові аномалії: що це значить?

Розділ Крипто виходить за підтримки?

Такі альткоїни, як Injective (INJ), Render (RENDER) та Polygon (MATIC), привернули увагу експертів через несподівані зміни у ціні. Ці аномалії виникли після того, як власники великих об’ємів цих криптовалют (так звані «кити») перемістили свої активи з біржових гаманців на «холодні» гаманці для зберігання.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Зазвичай переведення великих обсягів криптовалюти з біржових гаманців (де відбувається активна торгівля) на «холодні» гаманці (зазвичай для довгострокового зберігання) сигналізує про підготовку до значних змін у вартості даних альткоїнів.

На думку аналітиків Santiment, це може бути важливим як короткостроковим, так і довгостроковим сигналом. Тобто, Injective (INJ), Render (RENDER), та Polygon (MATIC) можуть почати різко як рости у ціні, так і падати. Що ж, ринок нині штормить, особливо напередодні очікування можливого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) 18 вересня.

Tether стане новим FTX? Крипторинок на порозі катастрофи

Джерело: Santiment

Розділ Крипто виходить за підтримки?

Обміфай — це надійний український моніторинг криптообмінників, який пропонує вигідні курси обміну криптовалют, фіату та грошей з популярних платіжних систем. Платформа надає безпечний та швидкий обмін завдяки страховому депозиту, що гарантує додатковий рівень захисту. Крім того, доступний зручний мобільний додаток для обміну в будь-який час і з будь-якого місця. Популярні напрямки обміну:
TRC20-MONO
TRC20-CASH USD
PRIVAT-TRC20

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати