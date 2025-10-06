Новини Кіно 06.10.2025 comment views icon

"Це що, реклама костюмів?": Amazon оновила постери "Джеймса Бонда" — тепер без пістолетів і дівчат

Катерина Даньшина

Оригінальний і новий постер "Золотого ока" з Пірсом Броснаном

Amazon роззброїла Джеймса Бонда і прибрала знаменитий Walther PPK із постерів до фільмів на Prime Video. Тепер плакати з 007 радше нагадують рекламу костюмів, аніж заклик до перегляду шпигунського бойовика.

Здавалося б Amazon підготувала фанам гарні новини з поверненням деяких ключових фільмів про Джеймса Бонда на сервіс Prime Video, однак набір нових постерів до франшизи їх радше налякав. Виявилось, що з кожного нового плаката зник культовий пістолет Walther PPK, який понад шість десятиліть напряму асоціювався з персонажем.

Видається, що для “оновлення” використали Photoshop і не надто умілі руки. Подекуди результати незграбні й навіть кумедні. До прикладу, класична поза у “Доктора Ноу” тепер виглядає незавершеною — із Бондом, який ніби не знає куди йому діти руку, тоді як решта постерів нагадують рекламу чоловічої лінії одягу з каталогів початку 2000-х років.

Нові постери до фільмів про Джеймса Бонда від Amazon

Власне, оновлення зазнала не лише зброя, з деяких постерів поприбирали й сексуальних подружок Бонда — як-от у випадку з “Місячним гонщиком” 1979 року з Роджером Муром та “Кульовою блискавкою” 1965 року з Шоном Коннері. 

Оригінальний та оновлений постери з Муром: тепер Бонд не в космосі, без жінок та зброї, і дуже сумний.Оригінальний та оновлений постери з Коннері: відсутній пістолет і дівчина Бонда Патрісія Фірінг

Amazon витратила цілий статок, щоб придбати права на екранізацію Джеймса Бонда і наразі працює над новим фільмом. Зважаючи на разючі зміни постерів, є підозри, що нове творіння компанії буде суперечливим.

“Позбутися пістолета — це як забрати батіг в Індіани Джонса чи світловий меч у Дарта Вейдера. Це не “незначна зміна”, це фундаментальне нерозуміння того, ким є Джеймс Бонд”, — пише автор Word of Reel Джордан Руїмі. “Не просто незграбне дизайнерське рішення, а символічний акт культурного самознищення. Зброя тут не для прославлення насильства; вона є скороченим образом небезпеки та моральної двозначності, які визначають героя. Таке враження, що Amazon хоче зробити Бонда “стерильним” і корпоративно безпечним”.

Цікаво, як відреагує на ці зміни Дені Вільньов, якому випало завдання режисувати нового Бонда. Актора ще не обрали, але, з чуток, на роль розглядають Тома Голланда, Джейкоба Елорді з “Ейфорії” і Гарріса Дікінсона, який зіграв у цьогорічній “Хорошій поганій дівчинці”. Також вже нібито протестували менш відомого, рудоволосого 37-річного актора Скотта Роуза-Марша.

Готові до Бонда-пенсіонера? 72-річний Пірс Броснан не проти зіграти агента 007, якщо в режисера буде “дотепна ідея”

