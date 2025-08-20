Новини Кіно 20.08.2025 comment views icon

Готові до Бонда-пенсіонера? 72-річний Пірс Броснан не проти зіграти агента 007, якщо в режисера буде "дотепна ідея"

Катерина Даньшина

Пірс Броснан у ролі Джеймса Бонда

Пірс Броснан перейняв роль Тімоті Далтона і дебютував як Джеймс Бонд у фільмі “Золоте око” 1995 року, зрештою закріпивши за собою персонажа одразу на чотири стрічки, аж до “Помри, але не зараз” 2022 року. Утім, актор, якому нещодавно виповнилось 72 роки, припускає, що його робота з агентом 007 все ще може відновитись.

В інтерв’ю Radio Times Броснан обговорив ідею Бонда-пенсіонера — персонажа, подібного до того, якого він зобразив у своєму новому фільмі “Клуб убивств по четвергах”.

“Не думаю, що хтось хотів би побачити крутого 72-річного Бонда, але якби у Дені Вільньова була якась дотепна ідея, я б із задоволеннями погодився”, — каже Броснан. “А чому б і ні? Це чудова розвага, яка матиме купу смішних моментів. Лисини, протези. Хто знає?”.

Саме Вільньов став режисером, якому доручили знімати наступний фільм про Джеймса Бонда за сценарієм автора “Гострих картузів” Стівена Найта. Стрічка представить нового актора після відходу Денієла Крейга. Жодних офіційних заяв про кастинг не було, але, за чутками, на роль розглядають Тома Голланда, Джейкоба Елорді з “Ейфорії” і Гарріса Дікінсона, який зіграв у цьогорічній “Хорошій поганій дівчинці”. Також вже нібито протестували менш відомого, рудоволосого 37-річного актора Скотта Роуза-Марша.

Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007

Броснан зі своєю дружиною Кілі Шей Сміт уважно стежать за новинами про кастинг.

“Ми з дружиною з нетерпінням чекаємо оголошення про те, хто стане наступним Бондом. Є багато чудових кандидатів, і я певен, що вони зроблять це видовище захопливим”, — додає актор.

Перші кадри фільму «Клуб убивств по четвергах» від Кріса Коламбуса — Пірс Броснан очолює групу пенсіонерів-детективів
Кадри з фільму “Клуб убивств по четвергах”

У фільмі “Клуб убивств по четвергах”, який дебютує на Netflix вже 28 серпня, Броснан грає одного з детективів “банди пенсіонерів”  Рона Річі поряд з Гелен Міррен в ролі колишньої шпигунки Елізабет Бест. Сама акторка, попри свої феміністичні переконання, раніше заявляла, що наступний Бонд “обов’язково має бути хлопцем”.

“Я феміністка, але Джеймс Бонд має бути хлопцем. Не жінкою. Це не спрацює. Бонд має бути Бондом, інакше фільм перетвориться на щось зовсім інакше”.

Джерело: Variety, Screen Rant

