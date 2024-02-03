Тім Кук у день запуску гарнітури: «Apple Vision Pro коштує $3,500, бо це технологія майбутнього, iPhone познайомив нас з мобільним комп’ютером»

У день запуску гарнітури Vision Pro генеральний директор Apple Тім Кук поспілкувався в Нью-Йорку з журналістами ABC. Він розповів про бачення майбутнього таких пристроїв.

«Я думаю, що його [Apple Vision Pro] використовуватимуть у багато різних способів, оскільки це просторовий комп’ютер. Знаєте, iPhone познайомив нас із мобільним комп’ютером. Mac познайомив нас із персональними комп’ютерами. Це перший просторовий комп’ютер», — сказав Кук.

«Компанія має кілька таких. У більшості компаній їх немає. У нас були Mac, iPod, iPad, iPhone, Apple Watch, а тепер і Vision Pro. Це один із тих моментів»

«Люди будуть взаємодіяти з цим по-різному. Дехто під’єднається до неї за допомогою FaceTime. Інші тренуватимуться з нею. На неї будуть тренуватися хірурги. Кількість випадків використання подібна до комп’ютера. Це просто колосально. Для цього вже існує понад 1 мільйон додатків».

Щодо того, чи може Vision Pro призвести до подальшого від’єднання людей один від одного, Кук сказав, що її здатність «збільшувати вашу реальність» існує, щоб протидіяти цьому. Щодо ціни Vision Pro у $3500, Кук підкреслив, що це «технологія завтрашнього дня вже сьогодні».

«Це технології завтрашнього дня сьогодні, так я думаю про це. У нас уже є 5000 патентів на продукт. Тож ми справді поклалися на це. І я сподіваюся, що хтось буде платити за неї щомісяця, хтось просто купить її. Я спілкувався з багатьма людьми в мережі, вони просто збираються це купити. Але з часом хтозна, що буде. Але ми вважаємо, що сьогодні ми оцінили її вірно».

Маємо зазначити, що Apple Vision Pro не є першою популярною гарнітурою змішаної реальності на ринку. Так само як Mac не був першим ПК, а iPhone не був першим портативним комп’ютером.

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Джерело: 9to5Mac