Новини WTF 06.02.2024 о 09:21 comment views icon

Ніякого VR-порно: Apple припустилась «фатальної» помилки у розробці Vision Pro

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Ніякого VR-порно: Apple припустилась «фатальної» помилки у розробці Vision Pro

Розчаровані клієнти скаржаться на Reddit, що гарнітура Apple, попри велику кількість інших розважальних пропозицій, не дозволяє дивитися порно у віртуальній реальності.

Переглядати порносайти все ще можна у стандартній «плоскій» формі, але це точно не те, на що очікували деякі користувачі, віддавши $3500 за життя у світі віртуальної реальності.

«Хто-небудь переглядав порно на Vision Pro? Дуже хочеться, щоб це запрацювало. Якщо хтось досяг успіху, розкажіть і мені як це зробити», — написав користувач у сабредіті r/oculusnsfw (через Gizmodo) в день випуску гарнітури Apple.

В коментарях Vision Pro вже обізвали «поясом цнотливості за $3500».

Oculus NSFW — найбільший сабредіт про VR-порно стикнувся з нашестям тем від покупців гарнітури Apple під назвами: «Немає порно?», «Ми, люди WebXR, хочемо порно» та «Тож е-е.. де все 3D-порно?».

В магазинах США Vision Pro доступна з 2 лютого — за $3500 і окремою доплатою за рецептурні лінзи. У день запуску гендиректор Apple Тім Кук пояснив високу ціну гарнітури, тим що вона є «технологією майбутнього».

Нині в магазині Vision Pro є мільйони програм та ігор, серед яких понад 99%, ймовірно, немодифіковані версії для iPad, і лише 600 — створені спеціально для гарнітури. Netflix та YouTube не надали окремих програм, але контент останнього можна переглядати через альтернативний застосунок Juno.

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