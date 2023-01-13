TSMC, ймовірно, знизить ціни на 3-нм техпроцес, щоб стимулювати попит з боку AMD і NVIDIA

Як повідомляють галузеві джерела, компанія TSMC розглядає можливість зниження цін на виробництво чипів за нормами 3-нанометрового технологічного процесу, щоби стимулювати попит з боку проєтувальників процесорів.

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Хоча сімейство виробничих процесів TSMC N3 (3-нм класу) дає низку переваг з погляду продуктивності та енергоспоживання, дуже висока вартість перешкоджає їх широкому впровадженню. Тому не дивно, що компанія готова знизити вартість своїх виробничих послуг, щоб додатково зацікавити клієнтів.

Ймовірно, що виробничі витрати TSMC на процес N3E будуть нижчими, ніж на початковий процес N3. Поки невідомо, яку плату компанія стягуватиме за виробництво на інших вузлах класу N3, таких як N3P, N3S та N3X. Зниження цін на 3-нм виробництво приверне більше клієнтів до цих вузлів, але це не станеться відразу.

За непідтвердженими даними, початкова виробнича технологія TSMC N3 (також відома як N3B) використовується лише Apple, оскільки ця компанія є найбільшим клієнтом, готовим впроваджувати передові вузли раніше за інших. Але N3 дорога технологія. За даними China Renaissance, N3 широко використовує літографію в екстремальному ультрафіолеті (EUV) до 25 шарів, і кожен сканер EUV зараз коштує від $150 млн до $200 млн, залежно від конфігурації. Щоб покривати витрати на амортизацію фабрик, оснащених такими виробничими інструментами, TSMC доводиться стягувати вищу плату за виробництво за процесом N3 та його наступниками.

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Деякі джерела стверджують, що TSMC може стягувати з клієнтів до $20 тис. за пластину N3 порівняно з $16 тис. за пластину N5. Хоча ціни залежать від багатьох факторів, ключовим висновком є те, що виробництво чипів продовжує дорожчати. І збільшення витрат призводить до зниження прибутку таких компаній, як AMD, Broadcom, MediaTek, NVIDIA і Qualcomm. Аналітики очікують, що значне збільшення виробництва чипів за технологією класу N3 відбудеться у другій половині 2023 року, коли буде готова оптимізована версія N3E. Саме вона може залучити замовників, щоб перевести свої чипи на передовий техпроцес.

Техпроцес N3E використовує EUV тільки для 19 шарів і відрізняється дещо меншою складністю з точки зору виробництва і, отже, дешевше у використанні. Тому TSMC зможе зменшити вартість своїх послуг без шкоди рентабельності, щоб залучити клієнтів до нової технології.

AMD публічно оголосила, що планує використовувати вузол N3 для своїх розробок на базі архітектури Zen 5, які мають з’явитися у 2024 році. Також очікується, що NVIDIA перейде на N3 для виробництва своїх GPU наступного покоління на базі архітектури Blackwell, які мають з’явитися приблизно у ті самі терміни. Передбачалося, що через високу вартість використання техпроцесу класу N3 буде обмежено дорогими топовими пристроями. Однак зниження вартості виробництва, ймовірно, змусить розробників чипів переглянути свою стратегію впровадження.

Джерело: tomshardware