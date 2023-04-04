Антиплагіат для викладачів Turnitin може виявляти «присутність» штучного інтелекту у роботах студентів – з 98% точністю

Програма Turnitin, яку використовують понад 2 млн викладачів для пошуку плагіату у роботах студентів, відтепер має інструмент для виявлення ШІ – оновлення додали на тлі популярності ChatGPT та інших платформ штучного інтелекту.

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«Викладачі кажуть, що виявлення ШІ у роботах учнів – це першочергове завдання. І не менш важливо, щоб ця технологія стала одним зі складників їхнього робочого процесу, тож ми інтегрували цю можливість в Turnitin», — сказав генеральний директор Turnitin Кріс Карен.

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У пресрелізі вказують, що Turnitin зможе виявляти використання ChatGPT та інших платформ штучного інтелекту «з 98-відсотковою точністю», а сама технологія виявлення GPT3 працює в компанії понад два роки.

«Детектор штучного інтелекту від Turnitin забезпечує оцінювальне вимірювання того, скільки речень у письмовому матеріалі можуть бути згенеровані ШІ. Викладачі можуть його використовувати, щоб визначити, чи потрібен подальший перегляд, запит або обговорення зі студентом», — йдеться в повідомленні.

Запуск ChatGPT викликав неабиякий резонанс серед викладачів шкіл і вищих навчальних закладів: одні з радістю прийняли технологію, а інші висловили занепокоєння щодо труднощів виявлення шахрайства в учнівських роботах. Наприклад, чатбот заборонили використовувати у школах Нью-Йорка, оскільки викладачі не розрізняли тексти штучного інтелекту і твори, написані студентами

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Окремо Turnitin запускає сайт для вчителів, на якому розміщенні поради для викладачів щодо політики академічної доброчесності в епоху ШІ та інформація про прогрес у розвитку інструментів штучного інтелекту.

За шість місяців після офіційного запуску ChatGPT OpenAI оголосила про випуск останньої версії генеративної мовної моделі ШІ GPT-4, тож, здається, що інструмент антиплагіату трохи відстає від поточної версії чатбота. В експерименті, який провів журналіст The Washington Post, Turnitin перевірив 16 есе – написаних учнями, штучним інтелектом та змішаним способом. Інструмент правильно позначив шість творів і помилився у трьох. У решті семи есе Turnitin заплутався у визначенні джерел, неправильно позначаючи твори авторства ChatGPT чи змішаних джерел.