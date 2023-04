Twitter верифікував померлих знаменитостей — на сторінках вказано, що вони «‎підтвердили номер телефона та підписались на Twitter Blue»

З 20 квітня Twitter почав видаляти старі сині галочки, надані у межах попередньої верифікації – нові мають отримати ті, хто заплатив за передплату Blue, або знаменитості з так званого «‎преміумсписку» Ілона Маска.

Вперше про передплату Twitter Blue Маск оголосив восени, після придбання соцмережі, та обізвав попередній спосіб перевірки «‎системою лордів та селян». Натомість анонсовану ним верифікацію міг пройти будь-хто з користувачів та отримати синю галочку, сплачуючи за неї по $8 на місяць.

Однак минулого тижня стало відомо, що чеки отримали навіть ті, хто не збирався оформляти передплату – Маск сказав, що самостійно оплатив Twitter Blue кільком знаменитостям. У цьому преміальному переліку були баскетболіст Леброн Джеймс, актор Вільям Шетнер та письменник Стівен Кінг. Нині туди також додались англійський автор Ніл Ґейман, актор Рон Перлмон, Массачусетський інститут технологій та акаунт письменника та коміка Пола Дочні під ніком «dril‎».

Дочні написав, що «‎його дістали» і швидко змінив нік «dril‎» на «slave to Woke», втративши галочку.

Ще незрозуміло скільки користувачів отримали «подарунки» від Маска – однак були верифіковані навіть акаунти знаменитостей, яких вже немає серед живих. Синю галочку та приписку «цей акаунт придбав передплату Twitter Blue та підтвердив номер телефона‎» отримали сторінки, які колись належали Чедвіку Боузману, Кобі Браянту та Ентоні Бурдену.

Стівен Кінг, який з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну, раніше критикував зависоку ціну для Twitter Blue (початково вона сягала $20) та нині публічно відмовився від синього чеку – натомість порадивши Маску передати кошти в фонд Сергія Притули.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It’s only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.

— Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023