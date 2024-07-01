«Тихе місце: День перший» заробив $98,5 млн у перший вікенд — найкращий дебют в історії франшизи

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У дебютний вікенд апокаліптичний горор «Тихе місце: День перший» зібрав $53 млн у США та $45,5 млн за кордоном, забезпечивши собі глобальну касу у $98,5 млн і звання «найбагатшої» прем’єри в історії франшизи.

Як зазначає Variety, сума у $98,5 млн примітна тим, що спінофи-приквели зазвичай не приносять таких заробітків, як прямі приквели, і ще рідше — перевершують їх. Водночас за дебютними показниками «Тихе місце: День перший» обійшов оригінальний «Тихе місце» (із $50 млн у прем’єрний вікенд) та його продовження «Тихе місце 2» (із $48 млн, але дебютом в часи пандемії).

«Тихе місце: День перший» — третій фільм франшизи, яку започаткував Джон Кразінські, та приквел стрічок 2018 та 2021 років, що розповідає про нових персонажів, яким довелося зіткнутися безпосередньо з вторгненням на Землю ворожої інопланетної раси. Стрічка також вирізняється тим, що Кразінські та його дружина Емілі Блант, яка зіграла головну роль в попередніх роботах, не повернулися до франшизи. Натомість головні ролі виконали Люпіта Ніонго та Джозеф Квінн, а режисером виступив Майкл Сарноскі.

Виробничий бюджет фільму склав $67 млн, тож дебют забезпечив йому непогані позиції в кінотеатрах. Відгуки також виявились доволі пристойними: на Rotten Tomatoes «Тихе місце: День перший» критики оцінили у 84%, а глядачі — у 73%. З нашою рецензією можна ознайомитись за посиланням:

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