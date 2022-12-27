У 2022 році європейці витрачали в соцмережах рекордні $1900 за хвилину, завантажували менше застосунків, а дохід TikTok зріс на 3% – Sensor Tower

Хоча поширення програм для соціальних мереж сповільнилося порівняно з 2019 та 2020 роками, деякі з них показали приріст. Звіт Sensor Tower про популярність соціальних застосунків у Європі демонструє, що кількість завантажень на день, необхідних застосунку для того, щоб зайняти перше місце у Європі, знизилася на 30% порівняно з третім кварталом 2019 року. У тому ж кварталі 2022 року, щоб досягти лідерства, соціальному додатку потрібно лише 260 000 щоденних встановлень з App Store та Google Play, порівняно з 366 000 за аналогічний період 2019 року. Спад інтересу ще помітніший (53%) порівняно з «ковідним» другим кварталом 2020 року, коли соціальним застосункам потрібно було в середньому 552 000 установок на день.

Європейці витрачали у соціальних застосунках рекордні $1900 за хвилину

Європейські споживачі витратили понад $830 млн на соціальні застосунки за перші 10 місяців 2022 року, що призвело до збільшення їхньої прибутковості на 86% порівняно з минулим роком. У період з січня по жовтень 2022 року TikTok, LinkedIn і Twitch були найприбутковішими застосунками в Європі. На них припадало 77% всіх доходів від покупок у соціальних застосунках.

Витрати користувачів у TikTok за рік зросли, але всього на 3%

Виторг TikTok зріс у 2022 році, але є ознаки того, що споживчі витрати знижуватимуться. У третьому кварталі 2022 року виторг сервісу зріс лише на 3% порівняно з попереднім кварталом – рік тому зростання за такий самий період становило 46%. Попри це, у період з 2021 по 2022 рік на німецькому ринку спостерігався один із найзначніших стрибків виторгу TikTok. Сервіс продовжує диверсифікувати власні потоки доходів, іншим конкурентам може бути важко наздогнати його.

Великі соціальні мережі тепер змушені конкурувати з новачками, такими як BeReal. Успіх функції програми для двох камер та стратегії сповіщень, що залежать від часу, спонукав інші платформи розгорнути аналогічні функції, що вказує на новий тренд, який формуватиметься у 2023 році.