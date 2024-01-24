У 2023 році в Україні завезли майже 38 тис. електромобілів. Це новий рекорд

Протягом 2023 року в Україну завезли рекордну кількість електромобілів. Про це свідчать дані Opendatabot. Так, за 2023 рік було імпортовано 37953 електрокарів. Це у 4 рази більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли було завезено 8996 електромобілів.

У 2023 році на електромобілі припадає частка в 10% від загальної кількості імпортованих автомобілів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив лише 1,2%.

Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій електромобілів. На цей регіон припадає 5133 зареєстрованих електричних авто. Друге місце посів Київ з показником 4913 електромобілів, третє – Одеська область (3412 електрокари).

Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen (23,5%), Tesla (20,1%) та Nissan (14,9%). Інші виробники мали частку менше ніж 10%.

Найзатребуванішою моделлю електромобіля вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. У 2023 році в Україну було завезено понад 5 тис. таких авто (13,8% від загальної кількості електромобілів). На другому місці по затребуваності Volkswagen ID.4 — 3770 авто (9,9%). Замикає трійцю лідерів Tesla Model 3 — 3291 електрокар (8,7%).

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Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року випуску.