У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone

Netflix

Серіал «Відьмак» завершить свою історію на Netflix із п’ятим сезоном, в якому серед іншого нам покажуть одного з найцікавіших персонажів сюжетного доповнення Hearts of Stone з гри The Witcher 3: Wild Hunt.

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Згідно з Redanian Intelligence, до акторського складу «Відьмака» приєдналась Емілі-Джо Янг, яка зіграє роль Шані — персонажки, яка дебютувала у книзі «Кров ельфів» і пізніше повернулася як медик під час битви під Бренною у «Володарці озера», а також добре запам’яталася фанам як кохана Геральта в DLC Hearts of Stone.

Вважалось, що Шані скоротили з серіалу Netflix, оскільки вона так і не з’явилась у другому сезоні, що частково адаптував третю книгу Сапковського. Чи значить це, що п’ятий сезон покаже нам зрештою битву за Бренну? Офіційних підтверджень не було, як власне і витоків зі знімань великих боїв у полі. Можливо, усі жахи битви ми побачимо виключно з медичного намету. Або ж Netflix вигадав для Шані якусь альтернативу.

Нагадаємо, що на цей час Netflix випустив три сезони серіалу «Відьмак» — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Четвертий перебуває на стадії постпродакшену й очікується до релізу у 2025 році, п’ятий тим часом знімають і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри.

Щодо нової книги Анджея Сапковського «Відьмак: Перехрестя круків», то видавництво КСД анонсувало її випуск в українському перекладі вже цьогоріч.