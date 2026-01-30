tradfi
Google підтвердила баг  Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів

Олександр Федоткін

Google підвердила баг Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів
Google Pixel 4/Google

У Google підтвердили, що на смартфонах Pixel 4 та 5 існує проблема з вхідними повідомленнями.


Десь близько тижня тому стало відомо, що за активної функції “Прийняти повідомлення” співрозмовник міг чути звук на іншому боці лінії. ШІ-асисент під час запису голосового повідомлення від того, хто дзвонить помилково включав мікрофон користувача, працюючи на кшталт прослуховуючого пристрою. Наразі у Google почали відключати функції “Прийняти повідомлення” та “Відображення екрану дзвінка” на Pixel 4 та 5.

Функція “Прийняти повідомлення” (Take a Message) у смартфонах Google Pixel може бути справді корисною. Якщо ви пропустите або відхилите дзвінок, вона автоматично активується (якщо увімкнена), повідомляє абоненту про недоступність та просить його записати повідомлення. Це не зовсім голосова пошта, оскільки функція використовує штучний інтелект для транскрибування повідомлення та автоматичного збереження в історії дзвінків Pixel, де його можна переглянути пізніше. Можливість з’явилася з Pixel 10, але одразу ж стала доступною на попередніх поколіннях.

Однак у компанії досі не надали пояснень стосовно причини цього бага. У службі підтримки зазначають, що проблема спостерігається у вкрай незначної групи пристроїв за специфічних обставин. Трохи дивно, що у Google досі не надали зрозумілих пояснень. Це вперше, коли у компанії виникли проблеми з програмним забезпеченням. До цього виробник зазвичай доволі швидко справлявся з великою кількістю подібних проблем.


Також з’являлись повідомлення, що аналогічні проблеми спостерігались і на Pixel 10, однак у компанії заперечили цю інформацію, стверджуючи, що проблема обмежується виключно старішими моделями. Між тим у Google рідко називають терміни вирішення проблем, лише згодом заявляючи, що проблему вже вирішено. Певно, і цього разу буде так само. Наразі схоже, що у компанії поки і самі не до кінця розуміють причину проблеми з повідомленнями у смартфонах Pixel 4 та 5.

Ми писали, що можливість Google Pixel, яка має полегшити спілкування у разі, коли абонент не може прийняти дзвінок, виявилася кишеньковим шпигуном.

Джерело: Android Police

