«Зона відкриває нам новий світ!». GSC GameWorld показала вступну катсцену S.T.A.L.K.E.R. 2 та показала, як змінилось життя розробників після початку війни

Під кінець 2-годинної розширеної презентації Xbox, яка відбулася ввечері 14 червня, українська студія GSC GameWorld показала два нових відео про довгоочікувану гру S.T.A.L.K.E.R. 2 — новий та дуже сильний випуск щоденника розробників та вступну внутрішньоігрову катсцену під назвою «Вхід у Зону» / Enter the Zone.

Щоденник розробки: Під час війни

Перше відео — «Щоденник розробки: Під час війни» — містить кадри з київського офісу GSC Game World довоєнних часів та показує, як змінилося життя працівників після 24 лютого та початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відео поєднує разом історії співробітників GSC GameWorld з різних українських міст — Києва, Ірпеня, Маріуполя. Воно покликане ще раз нагадати усьому світу, що нинішня реальність українців та України — війна, а росія — країна-агресор, що підтримує тероризм. Немало співробітників наразі захищають Україну в лавах ЗСУ, а багато хто не зміг розповісти свою історію з міркувань безпеки.

«Війна змінює все. Поділяє життя на «до» та «після». Змушує звикати до нової реальності, де у власному домі доводиться шукати більш «безпечні» місця. Декому з українців довелося поїхати з рідної країни, іншим — присвятити себе волонтерству чи рушити назустріч небезпеці зі зброєю в руках, бо треба боронити своє. GSC Game World — українська компанія, тож наша історія схожа. Кожен на своєму місці та докладає зусиль для перемоги України. Водночас не полишаючи розробку гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, реліз якої став для нас ще більш важливим і символічним. Хоча раніше уявити, що прагнути випустити гру можна ще більше — було неможливо. 111 днів, як війна прийшла в дім до кожного українця. І вона триває досі. Досі збирає свій врожай злочинів і горя. Досі ми чинимо спротив і віримо в перемогу». GSC GameWorld

В описі відео на YouTube розробники GSC Game World додали посилання на фандрейзингову платформу збору пожертв UNITED24, яка за перший місяць допомогла зібрати на підтримку України понад $52 млн, та закликали світ продовжувати допомагати.

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«Вхід у Зону» / Enter the Zone

Частиною виступу GSC GameWorld на розширеній презентації Xbox також стала демонстрація вступної катсцени з промовистою назвою. Відео одночасно відсилає до оригінального сталкера — стилістикою та графікою — і до відомого шоу Netflix «Дивні дива» (момент, де небо підсвічується червоними кольорами, і здається, що ось-ось з’явиться Ловець розуму).

В ролику, зокрема, показують вантажівку, яка рухається дорогою в напрямку Зони відчуження. Окрім водія у салоні вантажівці знаходиться невідомий пристрій. Дорогою водій слухає радіо. В ефірі — інтерв’ю з доктором Даліним, керівником Науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Диктор запитує, чи достатньо захищений Периметр, який оточує Зону, на випадок раптового викиду, а той у відповідь запевняє, що безпека була в пріоритеті на етапі будівництва об’єкта.

«Зона відкриває нам новий світ! Ми можемо лишитися у старому через страх змін… але скажіть мені, ви б хотіли, щоб наші нащадки запам’ятали нас боягузами? Чи тими, хто наважився зробити крок назустріч новому, кращому людству?» доктор Далін про НДІЧАЗ

У цей час на горизонті вирує буря і це, вочевидь, викид паранормальної енергії з Чорнобильської АЕС, а диктор на радіо говорить про евакуацію та згадує, що нещодавно у цьому ж регіоні стався схожий інцидент.

Під кінець відео показують, що насправді у вантажівці є ще один пасажир, який лежить без свідомості в кузові, а закінчується ролик кадром зі сталкером, який стоїть напроти потужної аномалії. Також в ролику GSC GameWorld ще раз підтвердила нове релізне вікно S.T.A.L.K.E.R. 2, яке вже повідомили напередодні — шутер вийде у 2023 році.

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Днем раніше GSC GameWorld підтвердила, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде російської озвучки — тільки українська та англійська.