У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%

Корейські вчені розробляють OLED-капелюх для світлотерапії із запобігання випадінню волосся та прискорення їхнього зростання.





За результатами лабораторних експериментів система пригнічувала вікові зміни у клітинах волосся майже на 92% порівняно з необробленими клітинами. Це значно ефективніше за червоне світло, яке використовується у багатьох сучасних шоломах від випадіння волосся.

Нова технологія базується на використанні ближнього інфрачервоного світла, спеціально налаштованого для впливу на клітини дермального рецептора людини, що відіграють ключову роль у регенерації волосся біля основи волосяних фолікулів. На відміну від решти методів фототерапії проти випадіння волосся, нова платформа не потребує носити жорсткий та громіздкий шолом. Вона вміщується у гнучкий капелюх, що щільно прилягає до шкіри голови і який легко та стильно можна носити будь-де.

Випромінюване на шкіру голови світло більш розсіяне порівняно з сучасними методами, які зазвичай використовують світлодіоди та лазери. Органічні світлодіоди (OLED) випромінюють розсіяне світло, яке розподіляється більш рівномірно.

“Завдяки своїй тонкості та гнучкості OLED-дисплеї можуть щільно прилягати до вигнутої поверхні шкіри голови, забезпечуючи рівномірний світловий вплив по всій області”, — пояснює інженер-електрик Кьон Чхоль Чой з Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST).

Поки цей пристрій у вигляді капелюха ще не тестувався на реальних людях. Однак ключова технологія, що лежить в його основі, продемонструвала гарні результати у початкових експериментах. Постарілі клітини волосся відіграють ключову роль у багатьох формах випадіння волосся, включно з наслідковим облисінням по типу “грибкового синдрому” (андрогенна алопеція) — найпоширенішою формою облисіння у світі.





У міру старіння та відмирання волосяних фолікулів, в них відбувається експресія біомаркера β-галактозидази. Цей фермент вперше був описаний у 1995 році й наразі використовується для оцінки ефективності засобів проти випадіння волосся. Новий OLED-пристрій демонструє позитивні результати щодо цього ферменту. Система адаптована для випромінення ближнього інфрачервоного світла у діапазоні 730–740 нм. Дослідники переконують, що це оптимальний діапазон для активації клітин дермального рецептора.

Якщо результати підтвердяться в реальних клінічних випробуваннях, ця технологія може виявитися більш ефективним засобом лікування випадіння волосся. Безрецептурний засіб для місцевого застосування, який називається міноксидилом, може уповільнити випадіння волосся і сприяти його частковому росту, але він підходить не всім.

Щоб уникнути інвазивної пересадки волосся, все більше людей, які страждають від випадіння волосся, звертаються до низькоінтенсивної світлотерапії, яка демонструє певну ефективність у лікуванні андрогенної алопеції в обох статей. Дослідники з KAIST хочуть поліпшити ці результати. Тепер вони сподіваються створити повністю мийну версію свого капелюха від випадіння волосся, яка зможе витримувати щоденне використання.

