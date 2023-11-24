У Китаї розбирають ігрові відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4090, щоб зробити рішення для штучного інтелекту

Нещодавно Китай зіткнувся із серйозними обмеженнями з боку уряду США на постачання обладнання для обробки завдань штучного інтелекту. Згідно з новими правилами, кільком постачальникам графічних процесорів, таким як NVIDIA, AMD та Intel, тепер заборонено продавати певні ШІ-чипи до Китаю.

Заборона набула чинності кілька днів тому. Але перед цим китайські партнери NVIDIA отримували пріоритетні постачання GPU AD102 та відеокарт GeForce RTX 4090. Це призвело до дефіциту RTX 4090 в інших регіонах та зростання цін на такі моделі понад $2000.

Китайські гіганти в галузі штучного інтелекту накопичили великий запас графічних процесорів та топових відеокарт NVIDIA, які можуть стати основою для їх моделей ШІ. Інсайдер поділився через Baidu фотографіями зі спеціалізованих фабрик, які отримують ці постачання GeForce RTX 4090. На одному знімку фігурують сотні відеокарт PALIT GeForce RTX 4090 і повідомляється, що найближчим часом з’являться нові пристрої. Також представлені моделі ASUS ROG STRIX та Gigabyte Gaming OC.

Відеокарти GeForce RTX 4090 мають високий рівень продуктивності, мають необхідну екосистему ПЗ для цілей ШІ, а для підтримки нових великих мовних моделей на них не потрібно ніяких змін на програмному рівні. Таким чином, вони стають ідеальними кандидатами на використання у системах обробки завдань ШІ. Існує лише одне обмеження ─ розміри.

Продуктивні відеокарти GeForce RTX 4090 оснащені масивними системами охолодження, які можуть займати 3 або навіть 4 слоти в системному блоці. Це обмежує можливість їх використання у серверних системах. Китайські фабрики, з яких отримані фотографії, переробляють такі відеокарти.

Робітники на цих фабриках розбирають відеокарти. Спочатку знімають масивні кулери, а потім з основної плати дістають усі компоненти, включаючи графічний процесор та пам’ять GDDR6X. При цьому в Китаї розробили спеціалізовану «еталонну» друковану плату, яка дає графічним процесорам AD102 та пам’яті GDDR6X нове життя.

Робочі заново встановлюють компоненти на нові друковані плати і оснащують нові пристрої більш компактними двослотовими кулерами турбінного типу. Існує кілька версій такого кулера, але вони мають схожі характеристики. Така конструкція дозволяє розмістити кілька відеокарт поряд у великих серверних середовищах та досить ефективно відводить тепло.

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Після складання нового пристрою таке рішення NVIDIA GeForce RTX 4090 AI проходить ретельне тестування у випробувальних лабораторіях, де на них виконуються тести Furmark, 3DMark та безліч програм штучного інтелекту, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам клієнтів ШІ. Після перевірки нові прискорювачі ШІ упаковуються та відправляються китайським компаніям, які займаються відповідними проєктами.

В результаті розбирання відеокарт на ринках китайських реселерів з’явилося безліч кулерів і друкованих плат NVIDIA GeForce RTX 4090. Вони продаються за дуже низькими цінами, часто менш ніж $50.

Джерело: wccftech