У Microsoft Edge з’явилася бічна панель — з доступом до пошти, документів, ігор та віджетів

Корпорація Microsoft додала нову бічну панель у свій браузер Edge. Вона додає додаткових можливостей багатозадачності.

Нова панель Microsoft Edge включає ряд кнопок, які відкривають доступ до інших панелей. Наприклад, натисканням кнопки на правій бічній панелі можна відкрити вікно для надсилання електронної пошти, роботи з календарем, пошуку інформації в інтернеті, відкривати документи Office. Також доступні різні корисні віджети, такі як калькулятор, словник, тест швидкості інтернету та конвертер одиниць виміру.

Панель Microsoft Office включає ярлики останніх документів та програм Word, PowerPoint і Excel. Натискання призводить до відкриття робочого вікна у новій вкладці. Це може допомогти деяким людям підвищити продуктивність праці. А для тих, хто хоче відпочити, доступна панель із ярликами для веб ігор.

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Панель Discover обіцяє додати «контекстно релевантну інформацію для будь-якої сторінки». Наприклад, можна оцінити надійність сайту або побачити інформацію про те, із яких країн його відвідують люди. Для деяких статей додається контекстний матеріал, а для рецептів виводиться перелік інгредієнтів.

Бічна панель підтримує деякі можливості індивідуального налаштування. Користувач може вибрати, які кнопки на ній показуватимуться. Microsoft планує додати «нові функції на бічну панель у майбутньому». Викликати нову бічну панель можна за допомогою комбінації клавіш Control+Shift+/. Також її можна активувати через меню у вигляді трьох точок у верхньому правому куті браузера.

Джерело: The Verge