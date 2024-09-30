У Monster Hunter Wilds повернеться величезна мавпа з вбивчим метеоризмом — фанати радіють

Пряма трансляція Capcom на Tokyo Game Show підтвердила, що велика пердяча мавпа Конгалала повертається у Monster Hunter Wilds.

Вперше монстр дебютував в Monster Hunter 2 ще у 2006 році та отримав захоплення фанатів. Конгалала відома тим що любить їсти гриби та випускати велику хмару токсичного газу через метеоризм, яка є потужною зброєю. Найбільш хардкорні варіанти Конгалали протягом настількі потужні гази, що їх офіційно класифікували як «вітер сили дракона».

Спільнота фанатів дуже зраділа відродження монстра. Окрім потужного ураження, мавпа з деякими рисами бегемота та кігтями бозна від кого вносила у гру важливий аспект — веселощі. Бо, як всім відомо, коли пукають, це смішно.

Фанати вже почали придивлятися до мавпи як до супротивника у бою. Дехто робить припущення, що велика дупа Конгалали може стати особливим місцем для застосування нової функції гри — фокусування на слабких місцях монстрів для удару.

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Monster Hunter Wilds вже назвали одною з кращих нових ігор року, хоча вона вийде лише у лютому. Гра пропонує нові механіки, котрих у ЗС Gamer нарахували аж одинадцять. Проте вона може засмутити власників старих відеокарт своїми системними вимогами. На мінімально необхідних відеокартах NVIDIA GTX 1660 Super або AMD RX 5600 XT гра «потягне» лише 720p|30fps з масштабуванням до 1080p на найнижчих налаштуваннях. Рекомендованими є RTX 2070 Super, RTX 4060 або RX 6700 XT — на них можна буде досягнути реальних 1080p|60fps на середніх.

Джерело: PC Gamer