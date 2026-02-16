У першому сезоні серіалу "Гаррі Поттер" буде лише голос Волдеморта, — інсайдер

Рейф Файнз в ролі Волдеморта у фільмах "Гаррі Поттер"

Відомий інсайдер кіногалузі Денієл Ріхтман поділився подробицями щодо ролі лорда Волдеморта в серіалі “Гаррі Поттер”: у першому сезоні персонажа передадуть через озвучку, решта — ймовірно, лишиться за графікою.





Зі слів Ріхтмана, актора озвучки вже обрано, хоча імені він не розкриває. Ідея HBO, схоже, полягає в тому, щоб втримати інтригу якомога довше. А, зважаючи на те, що в першій книзі Джоан Роулінг Волдеморт з’являється виключно як сутність та “частина” професора Квірела, для цього складаються всі умови.

Щобільше, в повноцінному вигляді, що нагадує людський, персонаж показується аж у “Келиху вогню”, тож фанам доведеться зачекати на розкриття аж до четвертого сезону. Або ж “Таємна кімната” представить актора з технологією омолодження обличчя для зображення юного Тома Реддла (якщо його не гратиме хтось інший, як у фільмах). Серіальна версія “Гаррі Поттера”, нагадаємо, адаптуватиме по книзі на сезон.

У фільмах Warner Bros. Волдеморта зіграв Рейф Файнз. У випадку серіалу ключовим кандидатом для фанів та низки витоків був і є Кілліан Мерфі. Хоча сам актор у публічних коментарях заявляв, що “не чув нічого подібного”. Також з’являлися чутки про “Темну леді”, зважаючи на те, що кастинг організували за участі жінок та чоловіків.





Подібним чином Netflix нібито залучив Меріл Стріп для озвучки лева Аслана в екранізації “Хронік Нарнії”, однак для цього стримінгу подібні зміни не в новинку. В HBO дещо інакші погляди: але попри те, що компанія обіцяла “точну адаптацію книг”, вона вже відзначилась суперечливим вибором актора Паапи Ессієду на роль Северуса Снейпа.

Перший сезон “Гаррі Поттера” вийде на початку 2027 року.