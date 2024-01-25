У пошуках «‎Супердівчини»: на головну роль в нових фільмах DC претендують Міллі Алкок та Мег Доннеллі

Персонаж з’явиться у фільмі Джеймса Ґанна «‎Супермен: Спадщина», а згодом стане хедлайнером окремої історії «Суперґерл: Жінка завтрашнього дня».

За даними The Hollywood Reporter, нещодавні проби звузили перелік претенденток на головну роль до двох акторок: Міллі Алкок — найбільш відому за роллю молодої Рейніри Таргарієн у серіалі «‎Дім дракона», та Мег Доннеллі, яка зіграла у мюзиклі Disney «Зомбі‎», а також озвучує персонажа в останніх та поточних анімаційних фільмах DC.

На кастингу в Атланті були присутні обидва боси DC Studios — Джеймс Ґанн і Пітер Сафран.

Фільм про «‎Супердівчину», як повідомляється, пов’язаний з мінісерією коміксів, написаних Томом Кінгом та опублікованих у 2021 та 2022 роках, і мали на меті переосмислити персонажа як щось більше, ніж просто дівчачу версію Супермена.

«Супермен — це хлопець, якого відправили на Землю і виростили люблячі батьки, а Супердівчина в цій історії — персонаж, який виріс на шматку Криптону», — поясняв Ганн. «Вона бачила, як усі навколо гинули, тому набагато більш виснажена».

Сценарій пише акторка і драматург Ана Ногейра, режисера в проєкту ще немає.

У фільмі «‎Флеш» 2023 року роль Супердівчини виконала Саша Калле, але Ґанн та компанія, схоже, рухаються в іншому напрямку.

У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена, якого в «Спадщині» зіграє Девід Коренсвет. Рейчел Броснаген тим часом втілить образ Лоїс Лейн, а Ніколас Голт веде переговори про роль Лекса Лютора.

Вихід фільму «‎Супермен: Спадщина» запланований на 11 липня 2025 року.