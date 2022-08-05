У рімейку бойовика «Придорожня закусочна» / Road House знімуться Джейк Джілленхол та Конор Макгрегор

Видання Deadline повідомило, що у Голлівуді збираються перезняти черговий класичний бойовик кінця минулого століття. Йдеться про фільм «Придорожня закусочна» / Road House 1989 року, в якому Патрік Суейзі грає роль викидайла в нічному клубі. При цьому головний герой не просто стежить за порядком, а вступає у протистояння з місцевою мафією, якій ніхто не може дати відсіч.

Нову версію фільму знімуть для стрімінгової платформи Amazon Prime Video, якій вдалося зібрати дуже непогану команду. Сценарій написали Ентоні Багароцці та Чак Мондрі, режисером виступить Даг Лайман (“Ідентифікація Борна”, “Грань майбутнього”), а продюсером – легендарний Джоел Сільвер.

Головну роль відіграє Джейк Джилленхол, якому не звикати втілювати мовчазних бійців за справедливість. Ще цікавішою є участь у проекті колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора, для якого цей проект стане першим великим фільмом у Голлівуді.

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Інші ролі зіграють Біллі Магнуссен, Даніела Мельхіор, Гбемісола Ікумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланьє, Тревіс Ван Вінкл, Б.К. Кеннон, Артуро Кастро, Домінік Колумбус, Бо Кнапп та Боб Менері.

Зйомки мають стартувати вже у серпні в Домінікані, дата прем’єри поки що не озвучується.

Джерело: Deadline