У серіалі «Володар перснів» є музична великодка про Саурона, і композитор у захваті, що її вже помітили

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У другому сезоні серіалу «Володар перснів: Персні влади» глядачі виявили цікаву музичну великодку, яка пов’язує Саурона та Ґаладріель.

Під час сцени, де Ґаладріель згадує про маніпуляції Саурона, звучить його музична тема, виконана на арфі. Це відповідає словам ельфійки про те, що Саурон «використав її, немов арфу, змушуючи грати мелодію не за її вибором».

Композитор серіалу Беар МакКрірі не приховував свого захоплення тим, що глядачі помітили цю деталь. У соціальній мережі X він написав: «Гарний слух! Я у захваті, що хтось це помітив».

Good ears! I’m thrilled somebody noticed. 😉 https://t.co/grSeYxBOVy — Bear McCreary 🐻🎶 (@bearmccreary) August 30, 2024

Зв’язок між Сауроном і Ґаладріель у новому сезоні не обмежується лише музичними мотивами. Ці персонажі мають глибший, космічний зв’язок, який триватиме тисячоліттями.

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Морфід Кларк, виконавиця ролі Ґаладріель, поділилася своїми думками щодо стосунків її героїні та Саурона:

«Вони обоє магічні, могутні істоти. Гадаю, є щось самотнє в існуванні на такому рівні, на якому перебувають вони обидва. Між ними існує певний космічний зв’язок, про який я чула від Чарлі [Вікерса, актора, що грає Саурона]».

Другий сезон серіалу розповідає про наслідки обману Саурона, на який піддалася Ґаладріель у першому сезоні. Попри усвідомлення справжньої природи Перснів влади, ельфійка все ще прагне їх використати.

Нові епізоди «Володар перснів: Персні влади» виходять щотижня на стрімінговій платформі Prime Video.

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Джерело: Gamesradar

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