Серіал «Володар перснів» — Саурон у полоні в Адара у першому уривку другого сезону

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На уривку з другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» Саурон в обличчі Галбранда розмовляє з Адаром як полонений. Навряд Джон Р.Р. Толкін міг собі уявити подібне, але сюжет інтригує.

Халбранд розповідає Адару, що Ґаладріель звернулася за допомогою до неназваного чарівника, щоб створити небезпечну зброю (яка за описом дуже схожа на один з перснів влади). Адар погрожує тортурами, якщо не дізнається більше, щоб захистити орків.

Звичайно, відомо, що Саурон є творцем Єдиного Персня; у зв’язку з цим розмова здається втіленням якогось хитрого плану Саурона, про який досі невідомо. Це перші кадри Сема Гейзелдайна в ролі Адара: він переймає цю роль від Джозефа Моула. Побоювання, що Гейзелдайн не впорається з завданням відео, здається, розвіює.

Відомо, що у новому сезоні Адар матиме дуже великий вплив на долю Саурона. Раніше шоуранер серіалу Патрік Мак-Кей відкрив одну зі сцен: у ній Адар вбиває втілення Саурона (або принаймні намагається це зробити).

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Також виконавець ролі Саурона Чарлі Вікерс розповів про свого оновленого персонажа у подобі Аннатара. Він каже про зв’язок з Ґаладріель і про те, що Саурон не втрачав надії перетягти ельфійку на свій бік.

У фінальному трейлері сезону, над яким тяжіє постать Саурона, він та Ґаладріель зустрічаються у двобої. Саурон каже що «стримує шторм», що Ґаладріель буцімто буде винна у масових смертях. У ньому ж Адар попереджає, що «рано чи пізно око Саурона проб’є отвір, решта його увійде».

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади», вийде 29 серпня Amazon Prime Video. Показ розпочнеться одразу з трьох епізодів. без сумніву, у серіалі буде багато нового навіть для поціновувачів Толкіна.

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Джерела: Fellowship of Fans, Games Radar

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