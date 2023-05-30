У США процесори AMD Ryzen 5 7600X здешевшали до $209 — в Україні вони коштують від ₴9000

Великий американський магазин Newegg нерідко знижує ціни на комп’ютерні компоненти для покращення їхнього продажу. Мабуть, молодші процесори для AM5 залежалися на складах: магазин пропонує AMD Ryzen 5 7600X за $209 – раніше вони коштували $246. Звичайні Ryzen 5 7600 (не Х) продаються за $223 і під акцію не потрапляють.

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У Китаї також прагнуть продати більше 7600X – у магазинах їхня ціна сягає $183. Ця сума ще більше контрастує з початковою рекомендованою вартістю $300, яку AMD потім знизила до $249. В Україні обидва процесори, Ryzen 7600X і 7600, коштують від ₴9000 з мінімальною відмінністю у ціні між моделями. Проте спостерігається велика різниця зі стартовою вартістю від ₴14000.

Величезні знижки переслідують Ryzen 7600X майже з моменту виходу. Під час анонсу AMD оголосила ціну $299. Перманентні розпродажі та фактична відсутність різниці у вартості між моделями 7600 та 7600X (нагадуємо, вони відрізняються базовою та граничною частотною роботи) говорить про промахи компанії у формуванні модельного ряду та цінової політики. Два процесори майже за одну ціну – явна надлишковість, та й ціна не виглядає оптимальною.

Прорахувалася AMD і з кількістю: раніше вона скоротила виробництво Ryzen 7000 через відсутність очікуваного попиту. При цьому вартість платформи AM5 досі є відносно високою і дешевий процесор не компенсує це.

Джерело: TechPowerUp