AMD Ryzen 9 7950X ($699) та Ryzen 5 7600X ($299) – продуктивність та характеристики процесорів Zen 4 на прикладі старшої та молодшої моделі

Компанія AMD дозволила публікувати огляди процесорів Ryzen 7000 і у мережі з’явилося безліч оглядів та тестів представників лінійки. Забігаючи наперед, скажемо те, чого багато хто чекав – AMD вдалося зробити кращі процесори на ринку десктопів за продуктивністю і ціною. Розглянемо їхні характеристики і тести старшого та молодшого представників.

Короткі характеристики Ryzen 7000

Процесор Ціна Ядра/Потоки Частоти Кеш (L2+L3) TDP Ryzen 9 7950X $699 16/32 4,5/5,7 ГГц 80 МБ 170/230 Вт Ryzen 9 7900X $549 12/24 4,7/5,6 ГГц 76 МБ 170/230 Вт Ryzen 7 7700X $399 8/16 4,5/5,4 ГГц 40 МБ 105/142 Вт Ryzen 5 7600X $299 6/12 4,7/5,3 ГГц 38 МБ 105/142 Вт

Перший погляд на таблицю характеристик може відзначити вражаюче зростання частот процесорів у порівнянні з попереднім поколінням. Флагман Ryzen 9 7950X випереджає модель 5950X на 1100/800 МГц, а бюджетний Ryzen 5 7600X обходить 5600X на 1000/700 МГц. Також у 2 рази порівняно з попередниками збільшено кеш L2 – у Zen 4 він дорівнює 1 МБ на кожне фізичне ядро. При цьому компанія не збільшила кількість ядер – зміни були сконцентровані на збільшенні їхньої продуктивності.

Ціни виглядають конкурентоспроможними в порівнянні з вартістю з 12 поколінням Intel, а найкраща продуктивність робить AMD беззаперечним лідером на цьому етапі. Ryzen 9 7950X конкурує з Core i9-12900K при співвідношенні ціни $699/$729, молодший представник лінійки залишає позаду i5-12400 і бореться з чипом i5-12600K – $299/$289.

Цйікавою є модель Ryzen 9 7900X. Для тих, кому не потрібні усі 16 ядер і 32 потоки флагмана, але хто все ще зацікавлений у високій продуктивності, процесор на $150 дешевше від топу може бути найкращим рішенням. При цьому він виграє у ціні $40 в Intel Core i9-12900K.

Ложкою дьогтю може стати зростання енергоспоживання Ryzen 7000. Мінімальний TDP 7950X і 7900X в 170 Вт на 45 Вт вищий за аналоги від Intel і на 65 Вт перевищує витрату Ryzen 9 5950X. Чипи 7700X і 7600X споживають 105 Вт, що на 40 Вт вище, ніж у 5600X, але на 20 Вт нижче за показник Core i5-12600K. Перші тести довели, що топові Ryzen 9 нового покоління дійсно потребують хорошого охолодження.

Цікаві особливості процесорів Zen 4

Процесори AMD Ryzen 7000 встановлюють у сокет AM5, котрий компанія зобов’язалася підтримувати до 2025 року. Нова архітектура підтримує пам’ять DDR5, стандарти PCIe 5.0 та профілі розгону пам’яті EXPO, що конкурують з технологією Intel XMP. Робота тільки з пам’яттю DDR5 може збільшити вартість збирання системи – DDR5 поки що є дорожчою за DDR4, але у майбутньому цей фактор усунеться.

Важливо знати, що Ryzen 7000 підтримує DDR5-5200 лише за умови встановлення одного DIMM на канал. При використанні двох планок пам’яті на канал підтримується тільки DDR5-3600. Для кращої продуктивності знадобиться дві ємні планки. Про це варто подумати при складанні системи – варіант “докупити потім” у цьому світлі виглядає менш привабливо.

Моделі процесорів Intel KF без вбудованого відео втрачають колишню привабливість – всі представлені процесори Zen 4 оснащені графікою RDNA 2. Компанія AMD не позиціонує вбудоване графічне ядро ​​як рішення для ігор, але воно підтримує декодування AV1 і VP9, ​​кодування та декодування H.264 і HVEC , USB Type-C з альтернативним режимом DisplayPort, DisplayPort 2.0 (адаптивна синхронізація, DSC, UHBR10, HDR) та HDMI 2.1 (HFR, 48 Гбіт/с FRL, DSC, HDR10+ та VRR), а також виведення у роздільній здатності 4K60.

AMD Ryzen 7000 не комплектуються кулерами із коробки – їх потрібно буде купувати окремо. Для двох старших чіпів AMD рекомендує водні системи охолодження, молодшим знадобиться продуктивний вентилятор та потужний радіатор.

Тести продуктивності

На момент зняття ембарго на публікацію сайт Tom’s Hardware підготував результати тестів Ryzen 9 7950X та Ryzen 5 7600X порівняно з іншими моделями. Тестова ігрова система була налаштована на дозволи 1080p і 1440p, у яких найкраще проявляється процесорна міць. У якості відеокарти використано NVIDIA GeForce RTX 3090, що дозволило CPU реалізувати весь свій потенціал. На діаграмах представлена ​​зведена продуктивність чипів Ryzen 9 7950X та Ryzen 5 7600X в іграх F1 2021, Horizon Zero Down, Red Ded Redemption та Watch Dogs Legion, а також у синтетичних ігрових тестах.

У робочих застосунках та синтетичних тестах процесори також показують чудові результати у своєму ціновому діапазоні.

Висновки

Ryzen 9 7950X за $699 в середньому на 5% швидший в іграх, ніж Intel Core i9-12900K і на 44% швидше в багатопотокових тестах, що робить його чи не найпотужнішим процесором для настільних ПК, доступним в даний час. Архітектура Zen 4 також скорочує розрив з Alder Lake у однопотокових програмах.

Ryzen 5 7600X виявився на 12% швидшим за Core i5-12600K в ігрових тестах, але що ще більше вражає, він перевершив Intel Core i9-12900K на 4%. Це робить його унікальним ігровим рішенням за ціною $300. Core i5-12600K зберігає перевагу в багатопотоковій роботі, але різниця недостатньо велика, щоб перекрити більш високу продуктивність 7600X в іграх та задачах з невеликою кількістю потоків.

Питання порівняння продуктивності із конкурентом залишається відкритим до виходу процесорів Raptor Lake. Intel з впевненістю заявляє про підвищення продуктивності на 15% в однопотокових задачах, на 41% – у багатопотокових і про 40% приріст загальної продуктивності. AMD Ryzen 7000 – відмінний варіант для покупки прямо зараз, але для максимально зваженого вибору варто дочекатися швидкого виходу продукції конкурентів.