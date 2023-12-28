У США соцмережі заробили $11 млрд на показі реклами неповнолітнім — найбільший дохід в Instagram, YouTube та TikTok

Згідно з дослідженням Гарвардського університету, торік YouTube отримав найбільший дохід від реклами для користувачів віком до 12 років ($959,1 млн), за ним йдуть Instagram ($801,1 млн) і Facebook ($137,2 млн).

Тим часом Instagram отримав найбільший дохід від реклами для користувачів віком 13-17 років ($4 млрд), за ним йдуть TikTok ($2 млрд) і YouTube ($1,2 млрд).

Snapchat отримав найбільшу частку свого загального доходу від реклами у 2022 році для користувачів віком до 18 років (41%), за ним йдуть TikTok (35%), YouTube (27%) та Instagram (16%).

Загалом соцмережі заробили на рекламі неповнолітнім близько $11 млрд.

Як проводилось дослідження? Попередньо аналітики оцінили кількість користувачів віком до 18 років у Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (раніше Twitter) і YouTube у 2022 році на основі даних перепису населення США та даних опитування Common Sense Media і Pew Research. Потім вони використали дані дослідницької фірми Insider Intelligence, і Qustodio, програми для батьківського контролю, щоб оцінити дохід кожної платформи від реклами в США та час, який діти проводили на кожній платформі за день.

Дослідники кажуть, що результати підтверджують необхідність державного регулювання соціальних медіа, оскільки такі правила, а також більша прозорість з боку технологічних компаній можуть допомогти зменшити шкоду психічному здоров’ю молоді та скоротити потенційно шкідливу рекламну практику, спрямовану на дітей та підлітків.

На початку грудня Федеральна торгова комісія запропонувала кардинальні зміни до закону, який регулює, як онлайн-компанії можуть відстежувати та показувати рекламу дітям. Запропоновані зміни включають вимикання таргетованої реклами для дітей до 13 років за замовчуванням і обмеження push-повідомлень.

Раніше Meta, яка володіє Instagram і Facebook, зіткнулась з позовами від десятків штатів за нібито сприяння кризі психічного здоров’я.