Новини IT-бізнес 28.12.2023 о 11:45 comment views icon

У США соцмережі заробили $11 млрд на показі реклами неповнолітнім — найбільший дохід в Instagram, YouTube та TikTok

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Згідно з дослідженням Гарвардського університету, торік YouTube отримав найбільший дохід від реклами для користувачів віком до 12 років ($959,1 млн), за ним йдуть Instagram ($801,1 млн) і Facebook ($137,2 млн).

Тим часом Instagram отримав найбільший дохід від реклами для користувачів віком 13-17 років ($4 млрд), за ним йдуть TikTok ($2 млрд) і YouTube ($1,2 млрд).

Snapchat отримав найбільшу частку свого загального доходу від реклами у 2022 році для користувачів віком до 18 років (41%), за ним йдуть TikTok (35%), YouTube (27%) та Instagram (16%).

Загалом соцмережі заробили на рекламі неповнолітнім близько $11 млрд.

Як проводилось дослідження? Попередньо аналітики оцінили кількість користувачів віком до 18 років у Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (раніше Twitter) і YouTube у 2022 році на основі даних перепису населення США та даних опитування Common Sense Media і Pew Research. Потім вони використали дані дослідницької фірми Insider Intelligence, і Qustodio, програми для батьківського контролю, щоб оцінити дохід кожної платформи від реклами в США та час, який діти проводили на кожній платформі за день.

Дослідники кажуть, що результати підтверджують необхідність державного регулювання соціальних медіа, оскільки такі правила, а також більша прозорість з боку технологічних компаній можуть допомогти зменшити шкоду психічному здоров’ю молоді та скоротити потенційно шкідливу рекламну практику, спрямовану на дітей та підлітків.

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На початку грудня Федеральна торгова комісія запропонувала кардинальні зміни до закону, який регулює, як онлайн-компанії можуть відстежувати та показувати рекламу дітям. Запропоновані зміни включають вимикання таргетованої реклами для дітей до 13 років за замовчуванням і обмеження push-повідомлень.

Раніше Meta, яка володіє Instagram і Facebook, зіткнулась з позовами від десятків штатів за нібито сприяння кризі психічного здоров’я.

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