Ще більше реклами в Instagram — відтепер її додадуть в результати пошуку та push-сповіщення

Instagram дозволив компаніями розміщувати рекламу в стрічці з результатами пошуку — оновлення поки тестове, але найближчими місяцями буде запущене у всьому світі.

У блозі Instagram розпливчасто зазначено, що реклама «охопить людей, які активно шукають компанії, продукти та вміст». Наприклад, якщо серед ваших запитів був «Догляд за шкірою» — ви побачите релевантні оголошення в каналі результатів пошуку. Відрізнити рекламу від звичайних публікацій можна за позначкою «Спонсоровано» під назвою облікового запису.

Крім того, соцмережа надсилатиме рекламні push-повідомлення із нагадуванням про майбутню подію чи важливу дату — на щастя, функцію можна вимкнути в налаштуваннях. У прикладі, наведеному Instagram, опція «Нагадати мені» повідомляє про прем’єру нового сезону телешоу. Торкнувшись повідомлення ви можете вимкнути нагадування, яке зазвичай приходитиме за день чи за 15 хвилин до події або під час неї.

Останніми роками в Instagram з’являється все більше реклами — вона вже є у стрічці, розділах Explore, Reels, Stories та навіть у профілях користувачів. Тепер без проплаченого вмісту залишився хіба що Direct — однак це теж, ймовірно, тимчасово.

Meta нині спостерігає зниження продажів реклами — минулого місяця під час звіту про прибутки за 4 квартал компанія повідомила, що її дохід від реклами впав до $31,2 мільярда з $32,6 мільярда у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Марк Цукерберг тим часом не тужить та називає 2023-й «роком ефективності» для Meta — з черговими масовими звільненнями й реструктуризацією підрозділів у квітні-травні.