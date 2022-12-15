У Steam достроково засвітився шутер Unreal Tournament 3 X – безкоштовний і «без мікротранзакцій»

Днями Epic Games оголосила про закриття «застарілих онлайн-сервісів» та серверів для кількох своїх старих ігор, включаючи кілька ігор Rock Band та Unreal Tournament. Водночас компанія ненавмисно оголосила про випуск нової абсолютно безплатної версії гри Unreal Tournament 3, в яку можна буде грати з друзями через Steam, Epic Games Store та навіть GOG. У Steam з’явилася сторінка з описом гри Unreal Tournament 3 X.

«Ніяких мікротранзакцій та жодних умов. Це повнофункціональний, відзначений нагородами шутер від першої особи, в який ви закохалися… абсолютно безкоштовно», – йдеться на сторінці Unreal Tournament 3 X.

Судячи з опису, гра міститиме всі основні режими, включаючи однокористувацьку кампанію з Unreal Tournament 3 Black, а також ігрові типи Greed та Betrayal, які були представлені в розширенні Titan Pack 2009 року.

Незабаром після публікації інформації сторінку в Steam було оновлено. На ній з’явився наступний текст:

«Цей проект нині недоступний і буде доступний у майбутньому. Слідкуйте за оновленнями!»

Трохи збиває з пантелику дата випуску «19 листопада 2007 року». SteamDB показує, що це початкова дата випуску Unreal Tournament 3 на платформі Windows. Технічно, оригінальна гра не з’являлася у Steam до 2009 року, але з того часу для неї відображається дата випуску 2007 року.

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Гри Unreal Tournament 3 X все ще немає в магазинах GOG або Epic Games Store. Ймовірно, вони з’являться після офіційного анонсу.

Джерело: The Verge