Тизер «Космічні яйця 2» тролить «Зоряні війни» — Мел Брукс та Рік Мораніс повертаються

Мел Брукс і Рік Мораніс у фільмі «Космічні яйця» (1987) / Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon MGM Studios офіційно підтвердила продовження легендарної науково-фантастичної пародії — на екранах з’являться «Космічні яйця 2». І в тизері студія затролила увесь Голлівуд.

У сиквелі до своєї ролі повернеться Мел Брукс в образі Йогурта — космічного наставника з золотим обличчям, пародії на Йоду. До слова, до моменту прем’єри актору виповниться 101 рік. А разом з ним повернуться Білл Пуллман (Лоун Старр) та Рік Мораніс (Темний Шолом) після 30-річної перерви в акторській кар’єрі. Разом із ними до акторського складу приєдналась Кікі Палмер, але про її роль невідомо.

«Після 40 років ми запитали: “Чого хочуть фанати?”. Але замість цього ми знімаємо цей фільм. Нехай Шварц буде з вами!» — каже Мел Брукс.

Мел Брукс опублікував тизер у соцмережах, в якому анонс продовження «Космічних яєць» подали через пародію на вступні титри «Зоряних війн». Знайомий метод з текстом, що «повзе» на фоні, починається словами:

«38 років тому існувала лише одна трилогія “Зоряних війн”. Але з того часу були…» — і тут починається тролінг.

Відео іронічно перераховує численні розширення франшизи: трилогії-приквели та сиквели, стрічки на кшталт «Ізгоя-один» і «Соло», які опинилися десь між ними. Та додали інший десяток телевізійних спін-офів на зразок «Війн клонів» і «Андора». Завершується все згадкою про «фільм спін-офф телевізійного спін-оффу, який є одночасно приквелом і сиквелом» — очевидний натяк на майбутнього «Ґрогу», продовження «Мандалорця».

Окремо дісталося й іншим медіафраншизам. Marvel у тизері назвали серією з «36 фільмів MCU з двома різними Робертами Дауні-молодшими», натякаючи на повернення актора до ролі Доктора Дума. DC висміяли згадками про «спробу DCU номер 1» та «спробу DCU номер 2», маючи на увазі версії Зака Снайдера й Джеймса Ганна. А про всесвіт «Аватара» іронічно згадали як про «2 “Аватари” плюс 3 майбутні “Аватари”, що разом складають 5 “Аватарів”».

«Але за 38 років були лише одні… “Космічні яйця” до цього моменту», — завершується тизер такими словами.

I told you we’d be back pic.twitter.com/RnoklPqBX6 — Mel Brooks (@MelBrooks) June 12, 2025

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Так би мовити, до більше не «єдиного та неповторного» сценарій напишуть Бенджі Саміт, Ден Ернандес і Джош Ґад. Нову частину не менш іронічно представили: «Не приквел, не перезавантаження, сиквел, частина друга, але з фільмом-розширенням франшизи з елементами перезавантаження». Сценаристи хочуть спробувати грати не за правилами сучасного Голлівуду, а знущатися з них.

Серед усіх актор саме Рік Мораніс — особливий гість. Він майже зник із Голлівуду наприкінці 1990-х, після смерті дружини. Він відмовлявся від ролей і навіть інтерв’ю протягом десятиліть, хоча ніколи офіційно не завершував кар’єру. Але проскочити повз «Космічні яйця 2» він не зміг. Сценаристу Джошу Ґаду довелося 40 хвилин розписувати актору ідею фільму, оскільки той не розумів, на що перетворилися сучасні «Зоряні війни». Врешті-решт він погодився долучитися до проєкту. Актор залишив по собі купу культових образів — від «Мисливців за привидами» і «Люба, я зменшив дітей» до «Маленька крамничка жахів». Тому його повернення до ролі Темного Шолома — одна з найбільших несподіванок фільму.

Реліз фільму «Космічні яйця 2» очікується у 2027 році. Перша частина вийшла 1987 року й висміювала тодішню кінотрилогію Лукаса. І ми можемо визнати, що за останні 38 років франшиза мала не один провальний фільм, тому в сценаристів «незоране поле» для натяків, гіпербол і відвертого тролінгу.

Джерело: EW / World of Reel