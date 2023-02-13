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У Viber з’явилась функція для економії сховища мобільного пристрою

У Viber з’явилась функція для економії сховища мобільного пристрою

Компанія Rakuten Viber запустила нову функцію керування сховищем. Вона дозволить користувачам Viber контролювати обсяг пам’яті, який займає додаток на пристрої.

Нова функція керування сховищем у Viber дозволяє користувачам очищувати кеш додатка або обирати медіафайли, коштом яких вони хочуть звільнити місце. Керування сховищем покаже, скільки місця Viber займає на пристрої, скільки вільного місця для зберігання залишилося і скільки займає медіавміст кожного окремого чату та каналу.

Користувачі зможуть вибрати та видалити окремі файли в конкретному чаті та каналі або звільнити місце коштом всіх файлів у ньому. При цьому файли будуть видалені на телефоні та інших пристроях користувача, проте залишаться у співрозмовників. Якщо людина вже завантажила на телефон файли, отримані через додаток, ці файли залишаться збереженими на пристрої. В іншому разі видалення буде незворотним. Історія текстових повідомлень у чатах при видаленні медіафайлів залишається доступною.

Кеш та медіафайли каналів теж можна видаляти. Вони будуть поновлюватися, якщо користувач наново пролистає стрічку повідомлень.

Керування сховищем у Viber стане доступним для мобільних пристроїв на iOS та Android найближчими днями. Для переходу до функції треба зайти в меню: на мобільному обрати «Додатково» -> «Параметри» -> «Пам’ять».

Додатково зазначається, що для звільнення додаткового місця на телефоні, у Viber можна очистити історію повідомлень будь-якого чату. Оскільки Viber не зберігає вміст будь-яких персональних або групових чатів на своїх серверах, ця дія є незворотною для користувача.

Для очищення історії повідомлень у чаті: оберіть чат у загальному списку -> натисніть на назву чату зверху екрана смартфона -> «Інформація про чат і параметри» -> «Очистити контент чату».


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