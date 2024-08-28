Ubisoft радить «раннім» гравцям Star Wars Outlaws видалити збереження та розпочати гру зі встановленим патчем першого дня

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Ubisoft: «Ви не проходили цю гру. Це був лише сон джедая».

Компанія Ubisoft 27 серпня відкрила триденний ранній доступ до гри Star Wars Outlaws для власників розширених видань Ultimate та Gold. Через кілька годин розробники випустили патч першого дня, що оновив гру до версії 1.000.0002. Нове оновлення додало підтримку 40 кадрів на секунду та виправило численні помилки. Однак воно також створило несподівані труднощі для деяких гравців.

Ubisoft надіслала електронного листа користувачам PlayStation 5, які розпочали гру до виходу патчу. Компанія попередила про можливі проблеми та закликала перевірити наявність останньої версії гри.

«Почніть нову гру, щоб повноцінно насолодитися Star Wars Outlaws. На жаль, якщо продовжите старе збереження, зіткнетеся з проблемами та перешкодами у проходженні», — зазначили розробники.

Ця новина викликала неоднозначну реакцію серед гравців. Деякі користувачі у Reddit повідомили, що вже провели в грі 5–7 годин. Тепер їм доведеться розпочати проходження заново, щоб уникнути майбутніх ускладнень.

Цікаво, що про отримання попереджувального листа повідомили лише користувачі PlayStation 5. Схоже, що власники ПК та Xbox не поставали перед такими труднощами.

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти виявили, що Star Wars Outlaws споживає понад 20 ГБ відеопам’яті у 4K.

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Джерело: mp1st, Reddit

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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