Ukrainian Games – команда Indie Cup запускає ресурс про українську ігрову індустрію

Команда Indie Cup анонсувала новий проєкт під назвою Ukrainian Games. Планується, що це буде повноцінний хаб українського геймдева, де розробники матимуть змогу демонструвати свої проєкти.

За задумом команди Indie Cup, Ukrainian Games стане повноцінною вітриною для розробників ігор, де розміщуватимуться блоги, цікаві матеріали та онлай-події. На цьому порталі зацікавлені люди зможуть показати свою гру, розповісти про свою компанію, взяти участь в онлайн-заходах чи спробувати знайти роботу у сфері розробки ігор.

Ми анонсуємо Ukrainian Games 🇺🇦 🎮 Це новий проєкт команди Indie Cup — хаб та вітрина геймдеву України, з власними онлайн-подіями, блогами та матеріалами. Запуск до кінця 2023 року. Підпишіться, щоб не пропустити → https://t.co/K4gkm3al1G pic.twitter.com/vvh3mITTjM — Indie Cup 🇺🇦 (@gtpindiecup) December 21, 2022

Автори Ukrainian Games обіцяють публікувати на сайті базу українських ігор та розробників, новини української ігрової індустрії, добірки оновлень проєктів, освітні матеріали та лекції. Команда Indie Cup вважає, що сайт буде корисним для розробників ігор, українських ігрових компаній, новачків, які бажають освоїти нову професію у сфері геймдева, а також видавців.

Повноцінний запуск проєкту Ukrainian Games має відбутися до кінця 2023 року.