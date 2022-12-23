Новини

Ukrainian Games – команда Indie Cup запускає ресурс про українську ігрову індустрію

Ukrainian Games – команда Indie Cup запускає ресурс про українську ігрову індустрію

Команда Indie Cup анонсувала новий проєкт під назвою Ukrainian Games. Планується, що це буде повноцінний хаб українського геймдева, де розробники матимуть змогу демонструвати свої проєкти.

За задумом команди Indie Cup, Ukrainian Games стане повноцінною вітриною для розробників ігор, де розміщуватимуться блоги, цікаві матеріали та онлай-події. На цьому порталі зацікавлені люди зможуть показати свою гру, розповісти про свою компанію, взяти участь в онлайн-заходах чи спробувати знайти роботу у сфері розробки ігор.

Автори Ukrainian Games обіцяють публікувати на сайті базу українських ігор та розробників, новини української ігрової індустрії, добірки оновлень проєктів, освітні матеріали та лекції. Команда Indie Cup вважає, що сайт буде корисним для розробників ігор, українських ігрових компаній, новачків, які бажають освоїти нову професію у сфері геймдева, а також видавців.

Повноцінний запуск проєкту Ukrainian Games має відбутися до кінця 2023 року.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати