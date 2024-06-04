Українські кінотеатри отримають компенсацію з держбюджету за показ фільмів англійською — Рада проголосувала за закон №9432

Верховна Рада України підтримала закон №9432 в другому читанні, який серед іншого визначає англійську, як одну з мов міжнародного спілкування в Україні, а також унормовує її використання у роботі держорганів та сферах освіти й культури.

За в цілому проголосували 246 нардепів. Також підтримали суперечливу правку, яка передбачає відшкодування з держбюджету для кінотеатрів, що транслюють фільми англійською.

Щоб отримати компенсацію, кожен зал, в якому демонструються фільми, має здійснити не менше 8 показів англійською впродовж місяця і не менше 2 показів впродовж тижня у будь-який час у вихідний день та/або в робочий день з початком показу після 18:00. Водночас сумарна кількість сеансів показу фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10% від загальної кількості сеансів фільмів у закладі.

Нагадаємо, наприкінці червня минулого року Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт №9432 про особливий статус англійської мови в Україні. У первісному варіанті документ передбачав, що вже з 2027 року усі англійські фільми мають транслюватись мовою оригіналу з українськими субтитрами (у 2025-му частка показів має становити 50%, у 2026 — 75%, та 100% у 2027 році).

Ця вимога викликала невдоволення у значної частини українців, які бажають дивитись фільми в Україні саме з українським дубляжем. До того ж відзначалося, що український дубляж є дуже якісним, а запровадження вказаних лімітів матиме негативний вплив на цю галузь. Зрештою скандальну норму з закону усунули.