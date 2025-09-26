Український сервіс WTG запустив ШІ-асистента для вибору відеоігор

Картинка ігрового ШІ-асистента від WTG

Український сервіс WTG розробив і представив інструмент для геймерів — ШІ-асистента що допомагає визначитись з грою прямо зараз.

З одного боку кожна п’ята гра створена з допомогою ШІ, а з іншого ШІ допомагає обрати тайтл. Гід від WTG не просто пропонує трендові тайтли, а вивчає вашу бібліотеку, ігрові вподобання та попередній досвід. Він підлаштовується під ваш настрій і пропонує щось, що справді може сподобатися. Розробники кажуть: це не просто фільтр по популярному — асистент аналізує такі речі, як:

ваші улюблені ігри;

тайтли, які не зайшли;

проєкти, що лежать “на потім” у бібліотеці.

На основі ваших ігрових звичок, настрою та бібліотеки система пропонує варіанти, які справді можуть сподобатися саме зараз. Є два способи: або просто натиснути кнопку, і ШІ сам щось підбере з вашої колекції. Або ж сформулювати запит вручну — наприклад: “Хочу гру про ніндзя проти зомбі”. Асистент запропонує кілька варіантів і продовжить розмову.

Розробники кажуть, що “AI Порадник” вчиться разом із гравцем — чим більше ви взаємодієте, тим точніше він розуміє ваші смаки. З часом це має спростити вибір гри: замість нескінченного гортання каталогів ви отримуєте рекомендації, які можуть сподобатися. Вони вважають, що асистент допомагає уникати розчарувань і час від часу підкидає щось несподіване. Як воно на практиці — питання вже інше.

