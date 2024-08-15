«Укрзалізниця» закриває старий сайт з 1 вересня — та готує нові тарифи на пасажирські перевезення

Керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів виданню Forbes Ukraine, що старий сайт для купівлі та резервування квитків за адресою booking.uz.gov.ua припинить роботу з осені.

Натомість ці опції перейдуть до нового сайту та мобільного застосунку «Укрзалізниці» (так само будуть доступні сторонні сервіси купівлі квитків). За старим доменом відкриватиметься нова версія сайту, однак старий користувачі все ще зможуть зайти.

Наразі компанія продає близько 85% квитків в онлайні. Перцовський каже, що це «один з найвищих показників у Європі».

Два роки тому «Укрзалізниця» разом із Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків, а у травні 2024 запрацював новий сайт за адресою booking-new.uz.gov.ua.

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Також, як зазначає Forbes, команда «Укрзалізниці» нині розробляє нову модель зміни тарифів на пасажирські перевезення — зокрема для СВ та «Інтерсіті+». Одна з пропозицій передбачає помірне підвищення базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а інша — що вартість квитка залежатиме від популярності рейсів та часу доби.

«Укрзалізниця» також звернулася до уряду з проханням скасувати державне регулювання цін на квитки класу СВ, оскільки «попри високу вартість, їх розкуповують найшвидше».

Останнє підвищення цін на квитки відбувалось у грудні 2023 року — вартість зросла на 3-72%. За перші 6 місяців 2024 року «Укрзалізниця» перевезла 13, 3 млн пасажирів — на 23% більше, ніж торік. У червні фіксували рекордні показники: 100 000 пасажирів за добу та 2,5 млн за місяць загалом.