Новини Кіно 13.12.2023 о 17:58 comment views icon

«Уроки толерантності» ─ комедія про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти вийде в прокат 14 лютого

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

«Уроки толерантності» ─ комедія про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти вийде в прокат 14 лютого

Партнер розділу?

Аркадій Непиталюк зняв фільм «Уроки толерантності», який руйнує стереотипний образ гея у кіно. Нетолерантна комедія про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти створена за п’єсою Ігоря Білиця «Гей-парад».

Пересічну українську родину Найдюків, а особливо її чоловічу половину, роками залякували страшними «чужоземськими» геями. Вони звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Аби дати раду фінансовій скруті, родина пристала на пропозицію, і Найдюки віч-на-віч стикаються з тим самим геєм… Чи реальність буде така ж як очікування?

«Уроки толерантности» ─ комедия о предубеждениях украинцев относительно ЛГБТ-сообщества выйдет в прокат 14 февраля

Творці фільму наголошують, що завдяки надмірній сатирі та гострому висміюванні тригерних тем, намагаються допомогти суспільству спокійніше реагувати на незрозумілі речі, стати терпимими одне до одного, дійти до порозуміння, визнати власні помилки, переоцінити цінності та проявити любов до ближнього. Сценарій до фільму написали Аркадій Непиталюк та Людмила Тимошенко.

Одного з головних героїв фільму – гея Васю – зіграв актор театру та кіно Акмал Гурєзов. За сюжетом, своєю «нетиповою» поведінкою, він руйнує світосприйняття родини Найдюків, яка, під впливом оточення, мала зовсім інше уявлення про геїв та всю спільноту ЛГБТ. Інші головні ролі виконали відомі українські актори театру та кіно Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Комедія «Уроки толерантності» вийде на екрани наступного року, до Дня закоханих ─ 14 лютого 2024 року.

Партнер розділу?
Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати