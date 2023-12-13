«Уроки толерантності» ─ комедія про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти вийде в прокат 14 лютого

Аркадій Непиталюк зняв фільм «Уроки толерантності», який руйнує стереотипний образ гея у кіно. Нетолерантна комедія про упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти створена за п’єсою Ігоря Білиця «Гей-парад».

Пересічну українську родину Найдюків, а особливо її чоловічу половину, роками залякували страшними «чужоземськими» геями. Вони звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Аби дати раду фінансовій скруті, родина пристала на пропозицію, і Найдюки віч-на-віч стикаються з тим самим геєм… Чи реальність буде така ж як очікування?

Творці фільму наголошують, що завдяки надмірній сатирі та гострому висміюванні тригерних тем, намагаються допомогти суспільству спокійніше реагувати на незрозумілі речі, стати терпимими одне до одного, дійти до порозуміння, визнати власні помилки, переоцінити цінності та проявити любов до ближнього. Сценарій до фільму написали Аркадій Непиталюк та Людмила Тимошенко.

Одного з головних героїв фільму – гея Васю – зіграв актор театру та кіно Акмал Гурєзов. За сюжетом, своєю «нетиповою» поведінкою, він руйнує світосприйняття родини Найдюків, яка, під впливом оточення, мала зовсім інше уявлення про геїв та всю спільноту ЛГБТ. Інші головні ролі виконали відомі українські актори театру та кіно Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Комедія «Уроки толерантності» вийде на екрани наступного року, до Дня закоханих ─ 14 лютого 2024 року.