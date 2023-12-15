«‎Уявні друзі» — трейлер комедійного фентезі Джона Кразінські з Раяном Рейнольдсом та Емілі Блант в головних ролях

Фільм також вперше возз’єднує Кразінські зі Стівом Кареллом після «Офісу» — актор озвучив кумедного фіолетового монстра.
Кразінські, який виступає режисером та сценаристом комедії, зосереджується на історії молодої дівчини (Кейлі Флемінг), яка має здатність бачити уявних друзів — не лише своїх, а й тих, кого забули й покинули інші люди.
Трейлер починається зі сцени, де Раян Рейнольдс («Дедпул», «Персонаж») зустрічається із гігантським фіолетовим монстром (Стів Карелл), який вилазить із шафи, і намагається приховати його від героїні Флемінг — натомість дівчина починає бачити й інших і вирушає у фантастичну пригоду, щоб врятувати усіх покинутих уявних друзів світу.
У фільмі також зіграли Фібі Воллер-Брідж («Індіана Джонс і реліквія долі», серіал «Погань») та Емілі Блант («Оппенгеймер», «Тихе місце»).
Прем’єра «Уявних друзів» у кінотеатрах запланована на травень 2024 року.