Новини Кіно 15.12.2023 о 11:11 comment views icon

«‎Уявні друзі» — трейлер комедійного фентезі Джона Кразінські з Раяном Рейнольдсом та Емілі Блант в головних ролях

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«‎Уявні друзі» — трейлер комедійного фентезі Джона Кразінські з Раяном Рейнольдсом та Емілі Блант в головних ролях

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Фільм також вперше возз’єднує Кразінські зі Стівом Кареллом після «Офісу‎» — актор озвучив кумедного фіолетового монстра.

Кразінські, який виступає режисером та сценаристом комедії, зосереджується на історії молодої дівчини (Кейлі Флемінг), яка має здатність бачити уявних друзів — не лише своїх, а й тих, кого забули й покинули інші люди.

Трейлер починається зі сцени, де Раян Рейнольдс («Дедпул», «Персонаж») зустрічається із гігантським фіолетовим монстром (Стів Карелл), який вилазить із шафи, і намагається приховати його від героїні Флемінг — натомість дівчина починає бачити й інших і вирушає у фантастичну пригоду, щоб врятувати усіх покинутих уявних друзів світу.

У фільмі також зіграли Фібі Воллер-Брідж («Індіана Джонс і реліквія долі», серіал «Погань») та Емілі Блант («Оппенгеймер», «Тихе місце»).

Прем’єра «Уявних друзів‎» у кінотеатрах запланована на травень 2024 року.

Трейлер (український дубляж)

Трейлер (оригінал)

Постер

«‎Уявні друзі» — трейлер комедійного фентезі Джона Кразінські з Раяном Рейнольдсом та Емілі Блант в головних ролях

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