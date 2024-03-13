В Google DeepMind створили SIMA, модель ШІ, яка грає в ігри. Навіщо — поки не знають.

Лабораторія Google DeepMind представила SIMA — модель штучного інтелекту, який навчає яка гратиме в ігри за вас . Вона налаштована, щоб грати більше як людина, а не як надлюдський штучний інтелект. SIMA, що означає Scalable Instructable Multiworld Agent, наразі лише дослідницький експеримент.

Згодом SIMA має навчитися грати в будь-яку гру, навіть ігри з нелінійним проходженням та ігри з відкритим світом. Хоча вона не призначена для заміни наявного ігрового штучного інтелекту — це швидше як ще один гравець, який добре підходить для командної гри. Він поєднує навчання природній мові спілкування з розумінням 3D-світів та розпізнаванням зображень.

«SIMA не навчена вигравати гру; її навчено грати та виконувати те, що їй наказано», — каже дослідник Google DeepMind та співкерівник SIMA Тім Харлі.

Google працював із вісьмома розробниками ігор, зокрема Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain та іншими, щоб навчати та тестувати SIMA. Дослідники під’єднували SIMA до таких ігор, як No Man’s Sky, Teardown, Valheim та Goat Simulator 3, щоб навчити ШІ основам гри. У дописі в блозі Google розповідає, що SIMA не потребує спеціального API для гри в ігри або доступу до коду.

Харлі сказав, що команда обрала ігри, які були більше зосереджені на відкритій дії, ніж на розповіді, щоб допомогти SIMA навчитися загальних ігрових навичок. Якщо ви грали або дивилися проходження Goat Simulator, ви знаєте, що сенс гри — робити випадкові, спонтанні речі, і дослідники сподівалися, що SIMA навчиться саме цій спонтанності.

Для цього команда спочатку створила нове середовище в механізмі Unity, де гравцю потрібно було створювати скульптури, щоб перевірити розуміння маніпулювання об’єктами. Потім Google записав пари гравців-людей — один грав, а інший давав інструкції, що робити далі — щоб записати мовні інструкції. Після цього гравці грали самостійно, щоб показати, що призвело до їхніх дій у грі. Все це передавали SIMA, щоб модель навчилася передбачати, що буде далі на екрані.

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Зараз SIMA має близько 600 базових навичок, таких як поворот ліворуч, підйом по драбині та відкриття меню для використання карти. Зрештою, SIMA можна буде доручити виконувати складніші функції в грі. Такі завдання, як знайти ресурси та побудувати табір все ще складні для моделі.

SIMA призначена не для заміни NPC на основі штучного інтелекту, а саме бути гравцем. Співкерівник проєкт SIMA Фредерік Бесс сказав, що ще занадто рано говорити про те, яку користь подібні агенти штучного інтелекту можуть принести в ігри поза межами дослідницької сфери.

Однак, як і NPC зі штучним інтелектом, SIMA може з часом навчитися розмовляти, але поки це не так. SIMA все ще вчиться грати в ігри та адаптується до тих, у які раніше не грала. Google каже, що завдяки вдосконаленим моделям штучного інтелекту SIMA зрештою зможе виконувати складніші завдання та стане ідеальним членом групи команди гравців.

Джерела: Google, The Verge

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