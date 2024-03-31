В Китаї створили процесор для ШІ, «на 90% дешевший за наявні» — на основі RISC-V та 14 нм техпроцесу

Китайський виробник Intellifusion представив обчислювачі штучного інтелекту DeepEyes із заявленою продуктивністю 48 TOPS вартістю 1000 юанів, або приблизно $140. Використання старішого техпроцесу 14 нм та, ймовірно, технології ASIC, є можливістю для Китаю обійти санкції та залишитися конкурентоспроможним на ринку ШІ. Чипи використовують RISC-V та «незалежну домашню технологію».

Пристрій Deep Eyes H1 2024 використовує процесор DeepEdge10Max для досягнення 48 TOPS навчальної продуктивності. Deep Eyes H2 2024 має чип DeepEdge10Pro з 24 TOPS, а Deep Eyes 2025 H1 націлена на підвищення продуктивності до 96 TOPS завдяки DeepEdge10Ultra. Компанією задеклароване на 90% дешевше обчислення ШІ, яке покриває 90% можливих сценаріїв.

Щоб відповідати заявленим Microsoft вимогам до ПК зі штучним інтелектом, комп’ютери повинні мати принаймні 40 TOPS продуктивності NPU. Отже, процесори Intellifusion здаються придатними до робочих навантажень штучного інтелекту. Для порівняння, процесори X Elite від Snapdragon отримають 40 TOPS.

Як зазначив доктор Чен Нін, голова Intellifusion, у найближчі три роки 80% компаній у всьому світі використовуватимуть великі моделі ШІ. Вартість навчання великої моделі може становити десятки мільйонів (юанів?), і небагато компаній зможуть дозволити собі це з наявними цінами. Щодо охоплення компаніями ШІ це здається дуже сміливим твердженням.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Джерело: Tom`s Hardware

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!