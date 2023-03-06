Новини Авто 06.03.2023 о 18:43

В лютому українці придбали втричі більше нових електромобілів, ніж торік. Лідер — Volkswagen ID.4

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Попит на електромобілі в Україні продовжує стабільно зростати, що підтверджує новий звіт «Укравтопрому» зі статистикою за лютий — у минулому місяці українці придбали 413 нових авто на акумуляторах (BEV), що утричі перевищує результат лютого 2022 року.

Відносно січня цього року продажі нових електромобілів в Україні зросли на 40%.

Топ-5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за лютий 2023 року

  • Volkswagen ID.4 — 134 шт;
  • Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт;
  • Volkswagen ID.6 — 33 шт;
  • Honda E — 27 шт;
  • Mercedes-Benz EQC — 16 шт.

Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів — на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Безперечно, це гарна тенденція і великим плюсом є те, що позитивна динаміка лишається незмінною попри війну та складну макроекономічну ситуацію.

Кількість ввезених електроавто в Україні за рік збільшилась майже на третину. Першість утримує Nissan Leaf


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