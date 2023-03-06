В лютому українці придбали втричі більше нових електромобілів, ніж торік. Лідер — Volkswagen ID.4

Попит на електромобілі в Україні продовжує стабільно зростати, що підтверджує новий звіт «Укравтопрому» зі статистикою за лютий — у минулому місяці українці придбали 413 нових авто на акумуляторах (BEV), що утричі перевищує результат лютого 2022 року.

Відносно січня цього року продажі нових електромобілів в Україні зросли на 40%.

Топ-5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за лютий 2023 року

Volkswagen ID.4 — 134 шт;

Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт;

Volkswagen ID.6 — 33 шт;

Honda E — 27 шт;

Mercedes-Benz EQC — 16 шт.

Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів — на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Безперечно, це гарна тенденція і великим плюсом є те, що позитивна динаміка лишається незмінною попри війну та складну макроекономічну ситуацію.