В ноутбуці Huawei знайшли 5-нм чип, зроблений на Тайвані, а не в Китаї

Новітній ноутбук Huawei Technologies Co. працює на чипі виробництва Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), як стало відомо після розбирання пристрою, що спростовує розмови про черговий китайський технологічний прорив.

Ноутбук Qingyun L540 містить 5-нм чип, виготовлений тайванською компанією у 2020 році, приблизно в той час, коли санкції США перекрили доступ Huawei до виробника чипів, виявила дослідницька фірма TechInsights для Bloomberg. Це суперечить припущенням про те, що внутрішній партнер Huawei з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) міг досягти значного стрибка в технології виробництва.

У серпні минулого року Huawei викликала ажіотаж у США та Китаї, коли випустила смартфон з 7-нм процесором, виготовленим шанхайською компанією SMIC. Аналіз, проведений канадською дослідницькою організацією показав, що чип Mate 60 Pro лише на кілька років відстає від передових технологій, чого мали б запобігти торговельні обмеження США. Це відкриття викликало святкування на китайській технологічній сцені, а в США — дебати про ефективність санкцій.

TechInsights виявила в ноутбуці процесор Kirin 9006C, виготовлений за 5-нм технологічним процесом TSMC, який був зібраний і упакований приблизно в третьому кварталі 2020 року. Галузеві експерти раніше припускали, що SMIC досягла цієї віхи, розробивши обхідні шляхи до санкцій США, що ознаменувало б другий технологічний тріумф китайського національного виробника протягом декількох місяців.

Успіхи, втілені у смартфоні Mate 60 у 2023 році, закріпили за Huawei роль прапороносця китайських зусиль, спрямованих на відмову від західних технологій і створення вітчизняних альтернатив. Китайські споживачі розкупили цей смартфон в останньому кварталі, що допомогло компанії повернути символічно важливий поріг доходу в 100 мільярдів доларів, підірвавши тим самим домінування Apple Inc. на ринку смартфонів iPhone.

Вилазка на територію 5 нм стала б великим стрибком для конгломерату з Шеньчженя, наблизивши його до найсучасніших технологічних процесів, що наразі використовуються, в основному зосереджених навколо 3 нм вузлів. До того, як TSMC розірвала зв’язки з Huawei, вона постачала китайській фірмі чипи з 5-нм техпроцесом.

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Незрозуміло, як Huawei вдалося придбати процесор трирічної давності, хоча китайська компанія накопичувала запаси життєво важливих напівпровідників відтоді, як США почали перекривати їй доступ до компонентів і обладнання по всьому світу. Хоча Huawei перебуває у списку компаній Вашингтона з 2019 року, лише у 2020 році TSMC припинила приймати замовлення від Huawei, щоб відповідати підвищеним торговим обмеженням США.

Відтоді Huawei вклала мільярди в дослідження та накопичення запасів мікросхем, а також створила внутрішню мережу постачальників і виробничих партнерів, в деяких випадках за підтримки уряду.