В США побудують ядерний реактор на розплавах солей — востаннє такий тип АЕС використовували в країні у 1970-х роках

Такий реактор зрештою міг би забезпечити енергією кораблі та інші автономні об’єкти.

Комісія з ядерного регулювання США видала дозвіл на будівництво атомної електростанції з реактором на розплавах солей — реактор, в якому основою охолоджувальної рідини є суміш розплавлених солей, яка може працювати за високих температур, залишаючись при цьому при низькому тиску.

Майже всі ядерні реактори, що працюють сьогодні, використовують воду для охолодження. Однак їхні ядра можуть досягати температур у 300℃, що набагато вище за температуру кипіння води у 100°C — щоб запобігти випаровуванню та підтримувати воду в рідкому стані при таких високих температурах, потрібен великий тиск, що, своєю чергою, вимагає додаткових технологій, місця та грошей. З іншого боку, деякі солі мають набагато вищу температуру кипіння, тому для них не потрібні такі ж дорогі середовища під високим тиском.

«Ви можете використовувати його при таких високих температурах, і він не закипить», — сказав Business Insider Ніколас В. Сміт, керівник експериментального проєкту з реактором на розплавлавах хлориду в Національній лабораторії Айдахо. «Вам не обов’язково мати великі товсті резервуари під тиском, щоб утримувати теплоносій».

Перший реактор на розплавах солі, випробуваний ще 1950-х роках, був достатньо малим, щоб поміститися в літак, тоді як, наприклад, частина атомної електростанції Diablo Canyon у Каліфорнії, яка виробляє енергію, займає 50 тисяч кв.м. землі, за даними Berkeley Engineering.

Реактори на розплавах солі не використовувалися в США з 1970-х років.

Очолює проєкт Kairos Power — компанія, яка планує побудувати випробувальну станцію під назвою Hermes із реактором, який буде охолоджуватися розплавленими солями фтору, в Оук-Рідж, штат Теннессі, вже до 2027 року. Перша версія не забезпечуватиме електроенергією, натомість компанія сподівається, що її наступник, Hermes 2, робитиме це вже до 2028 року.

Hermes налаштований працювати при температурах до 650℃, а його охолоджувальна суміш, виготовлена з фториду літію та фториду берилію кипить приблизно при 1500 ℃, що значно вище температури активної зони реактора. Таким чином, охолоджувач залишатиметься рідким без додаткового тиску.

Kairos Power також планує використовувати гранульоване паливо TRISO, яке, за даними Управління ядерної енергетики США, може витримувати екстремальні температури краще, ніж сучасне паливо, що зменшує ймовірність вивільнення радіоактивних продуктів ділення.

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Водночас виклики залишаються, і головний — пошук ефективного способу для обмеження корозії.

«Кисень є свого роду рушійною силою для корозії розплавленої солі», — сказав Сміт.

Ще один недолік — такі реактори вироблятимуть кілька різних потоків відходів і можуть зіткнутися з проблемами, пов’язаними з утилізацією.