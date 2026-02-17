В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo

Darkhaven

У Steam вийшла демоверсія Darkhaven — темної ARPG від студії Moonbeast Productions, яку заснували колишні розробники Diablo. У ній доступні кілька годин геймплею.





Демо представляє собою постійний світ-пісочницю, де можна прокачати клас Відьми до 8 рівня і протестувати три гілки навичок, що зав’язані на рухливості, тактичному розташуванні та контролі ресурсів. Головна фішка Darkhaven — повністю змінюваний світ, наприклад, копати землю, осушувати озера, перенаправляти лаву, відбудовувати будівлі тощо. Будь-яка ваша зміна (і не тільки ваша) залишається на мапі, а залежно від погоди бої матимуть різні сценарії.

Наразі доступний лише один клас. Реліз демо супроводжують запуском Kickstarter вже понад 140 тисячами додавань у список бажаного. Розробники називають збірку експериментальною і “ближчою до пре-альфи”, але такою, що показує основний цикл прогресу ARPG і синергію предметів.

Співзасновник студії Еріх Шефер пояснив, яким шляхом рухалася студія. Команда одночасно намагається зберегти основу класичного геймплею в стилі Diablo і відрізнитися тим, як розвивається світ та як багато впливу отримує гравець. Moonbeast Productions також прямо просить відгуки через Kickstarter, щоб коригувати напрям розробки ще до фінального релізу.





Зараз ринок ARPG розділений між кількома великими іграми, але Darkhaven намагається відійти від стандартної формули постійного грінду. Тут ставка зроблена на змінюваний світ, довгі наслідки дій і поєднання соло-гри, рейдів та PvP на серверах. Поки що невідомо коли вийде гра, у Steam написано “незабаром”.

Джерело: NotebookCheck, PCGamesN