tradfi
Новини Ігри 17.02.2026 comment views icon

В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo
Darkhaven

У Steam вийшла демоверсія Darkhaven — темної ARPG від студії Moonbeast Productions, яку заснували колишні розробники Diablo. У ній доступні кілька годин геймплею.


Демо представляє собою постійний світ-пісочницю, де можна прокачати клас Відьми до 8 рівня і протестувати три гілки навичок, що зав’язані на рухливості, тактичному розташуванні та контролі ресурсів. Головна фішка Darkhaven — повністю змінюваний світ, наприклад, копати землю, осушувати озера, перенаправляти лаву, відбудовувати будівлі тощо. Будь-яка ваша зміна (і не тільки ваша) залишається на мапі, а залежно від погоди бої матимуть різні сценарії.

Наразі доступний лише один клас. Реліз демо супроводжують запуском Kickstarter вже понад 140 тисячами додавань у список бажаного. Розробники називають збірку експериментальною і “ближчою до пре-альфи”, але такою, що показує основний цикл прогресу ARPG і синергію предметів.

В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців DiabloВ Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців DiabloВ Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo

Співзасновник студії Еріх Шефер пояснив, яким шляхом рухалася студія. Команда одночасно намагається зберегти основу класичного геймплею в стилі Diablo і відрізнитися тим, як розвивається світ та як багато впливу отримує гравець. Moonbeast Productions також прямо просить відгуки через Kickstarter, щоб коригувати напрям розробки ще до фінального релізу.


Зараз ринок ARPG розділений між кількома великими іграми, але Darkhaven намагається відійти від стандартної формули постійного грінду. Тут ставка зроблена на змінюваний світ, довгі наслідки дій і поєднання соло-гри, рейдів та PvP на серверах. Поки що невідомо коли вийде гра, у Steam написано “незабаром”.

Джерело: NotebookCheck, PCGamesN

Популярні новини

arrow left
arrow right
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
"Все як Толкін прописав": арти скасованої гри "Володар перснів" показали гавань Умбар та заїзд "Брикливий поні”
"Ми торгуємо не гамбургерами, а мистецтвом":  Штраус Зельник розповів про "делікатну" рекламу GTA 6 
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Rockstar в шоці: огляди GTA 6 з'явились в мережі за 9 місяців до релізу
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Obsidian хоче скоротити розробку ігор до 3-4 років використанням "старих" технологій
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році
Важкохворий геймер, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу
В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”
Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри
У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
Стример заробив $1 млн за 12-годинну трансляцію Call of Duty
Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5
Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
IO Interactive перенесла реліз 007 First Light на "стару" дату GTA 6
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати