Ветерани Diablo 1 і 2 анонсували Darkhaven — ізометричну екшн-RPG у сетингу темного фентезі

Darkhaven від ветеранів Diablo 1 і 2

Ветерани Diablo 1 і Diablo 2 представили ізометричну екшн-RPG Darkhaven у темному фентезі, де оточення реально змінюється від дій гравця.





Події відбуваються у світі, що давно пережив крах. Цивілізація зникла, міста перетворилися на руїни, а землю повільно пожирає темрява. Головний герой став одним із тих, хто вижив. Йому доведеться виходити за межі укриття, досліджувати світ і воювати з тим, що з нього вилізає.

У цій грі можна ламати, копати, перебудовувати й змінювати місця. Наприклад, серед механік є можливість прокладати тунелі, осушувати водойми, руйнувати стіни, будувати укріплення або змінювати рельєф. Всі ці зміни залишаються назавжди. Крім того, темні сили теж мають вплив на оточення. Монстри прориваються через розломи, залишаючи після себе руйнування, як-от кратери, знищені зони, змінену мапу тощо.

Також розробники відійшли від стандартної схеми “коридор — кімната — лут”. Локації тут зібрані так, щоб дослідження перестали бути прогулянкою між боями, а стали окремою частиною гри. Бойова система тримається на русі, позиціонуванні та точному таймінгу: персонаж може стрибати, лазити, плавати, ухилятися й використовувати рельєф на свою користь. За словами творця Еріка Шефера, суть бою полягає не в кількості навичок, а в рішеннях, які користувач ухвалює тут і зараз.





Ветерани Diablo наголошують, що у Darkhaven не буде дрібних бонусів по типу “+1% до шкоди”. Тут лут справді змінює стиль гри. Як пояснює розробник Пітер Ху, цінний предмет має змушувати гравця переосмислити свою збірку й тактику, а не просто замінити старий артефакт на трохи кращий.

Гра пропонує повноцінний вибір між одиночним проходженням, кооперативом і PvP. Світ гри живе й розвивається навіть тоді, коли юзер офлайн. До того ж у проєкт вбудовано редактор, що дозволяє створювати власні предмети, монстрів, квести і цілі сценарії, що відкриває шлях до нескінченної кількості нових історій.

Darkhaven готують до виходу в ранньому доступі на Steam. Паралельно стартує кампанія на Kickstarter, де розробники обіцяють представити демоверсію. За розробку відповідає студія Moon Beast Productions, вихідці з якої створювали оригінальну Diablo.

