Новини WTF 07.08.2025 comment views icon

В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
System Shock 2 / Irrational Games

Художник олдового горору Нейт Веллс зізнався, що назва текстур “дверей сфінктера” не просто метафора — їх створили з реального запису колоноскопії.

Геймдев 1990-х років був справді чарівним: розробники не тільки вкладали душу в проєкті, а й… свій внутрішній світ. Художник System Shock 2 поділився, що команда не могла підібрати текстури для “дверей сфінктера”. Поки дизайнери шукали референси для створення біологічного середовища інопланетної істоти The Many — продюсер Джош Рендалл був у лікаря.

“Здається, я переглядав купу огидних біологічних матеріалів з ендоскопії, і тут до мене підійшов Джош Рендалл та сказав, що має відео своєї колоноскопії”, — згадує Нейт Веллс.

Отак художник замість перегляду огидних зображень ендоскопії перетворив свій робочий день на вивчення інтимних кадрів свого колеги. Чоловік переніс одне з зображень у Photoshop і поклав в основу текстури “дверей сфінктера” — характерного біомеханічного елементу в пізніх етапах гри.

“Тож якщо ви подивитесь на ці двері — ви побачите анус Джоша Рендалла”, — додав він.

В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
“Двері сфінктера” в System Shock 2, які виявилися колоноскопією

Ці двері з’являються на рівнях, де гравці потрапляють у тіло The Many — колективного розуму, який заразив корабель Von Braun. На відміну від стерильних коридорів попередніх рівнів, ця частина гри має органічний, м’ясистий дизайн, що викликає дискомфорт. І хоча рішення використовувати справжні медичні кадри могло здатися нетиповим, воно допомогло створити максимально реалістичне середовище. Цю частину System Shock 2 часто згадують як одну з наймоторошніших у грі.

System Shock 2 вийшла у 1999 році й досі вважається культовою науково-фантастичною грою жахів. Після неї Нейт Веллс долучився до розробки культових BioShock і The Last of Us. До речі, нещодавно в The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted.

Джерело: Dexerto

Популярні новини

arrow left
arrow right
S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер
Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»
Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала офіційний гайд для модів — Steam Workshop, шейдери, анімації та інше
«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
136 годин Zelda: Tears of the Kingdom майже без перерви — у стрімера луснули судини в очах
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Студія вихідця з Rockstar звільняє команду після провального шутера MindsEye
Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Sony зняла регіональні обмеження Steam для кількох хітів — Helldivers 2, Last of Us та інші
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати