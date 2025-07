В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted

The Last of Us Part 2 / Naughty Dog

Naughty Dog випустила оновлення з хронологічним режимом в The Last of Us Part 2 Remastered. Найкраще в ньому те, що воно безплатне.

Після нещодавнього релізу другої частини на ПК розробники випустили ще один патч 1.5 (для PlayStation 5 патч 2.1.0). Він дає можливість пройти гру в послідовному порядку подій, від першої сцени до останньої. Naughty Dog каже, що хотіла дати фанатам змогу поглянути на історію з іншого ракурсу — тепер без флешбеків і перемикань між часовими лініями.

«Хронологічний режим» дозволяє «побачити, як подарована Еллі гітара так гармонійно поєднується з її навчанням». А також як сюжетні лінії Еллі та Еббі «демонструють захопливі паралелі», що раніше ховались за структурою з флешбеками. В Naughty Dog зізналися, що скласти все в хронології було непросто, оскільки друга частина була дуже ретельна продумана заздалегіть. Утім ідея, яка довго обговорювалась у студії, таки отримала життя — разом із допомогою від партнерів з Nixxes.

Оновлення також відкриває нові трофеї за проходження історії в цьому режимі. Крім того, гравці отримають доступ до двох нових скінів у режимі No Return: Джоела в образі Натана Дрейка та Томмі у стилі Сема Дрейка. Це своєрідний кросовер на честь 40-річчя Naughty Dog — відсилання до серії Uncharted.

Проте новачкам Naughty Dog все-таки рекомендує проходити гру в оригінальній структурі — саме так вона була задумана з самого початку. Але для тих, хто хоче переосмислити сюжет і персонажів, хронологічний режим може відкрити нові нюанси. Особливо якщо вас цікавить, наскільки тісно були переплетені долі Еллі та Еббі — і що насправді означала кожна сцена.

