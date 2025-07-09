Новини Ігри 09.07.2025 о 11:00 comment views icon

В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
The Last of Us Part 2 / Naughty Dog
Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Naughty Dog випустила оновлення з хронологічним режимом в The Last of Us Part 2 Remastered. Найкраще в ньому те, що воно безплатне.

Після нещодавнього релізу другої частини на ПК розробники випустили ще один патч 1.5 (для PlayStation 5 патч 2.1.0). Він дає можливість пройти гру в послідовному порядку подій, від першої сцени до останньої. Naughty Dog каже, що хотіла дати фанатам змогу поглянути на історію з іншого ракурсу — тепер без флешбеків і перемикань між часовими лініями.

«Хронологічний режим» дозволяє «побачити, як подарована Еллі гітара так гармонійно поєднується з її навчанням». А також як сюжетні лінії Еллі та Еббі «демонструють захопливі паралелі», що раніше ховались за структурою з флешбеками. В Naughty Dog зізналися, що скласти все в хронології було непросто, оскільки друга частина була дуже ретельна продумана заздалегіть. Утім ідея, яка довго обговорювалась у студії, таки отримала життя — разом із допомогою від партнерів з Nixxes.

Оновлення також відкриває нові трофеї за проходження історії в цьому режимі. Крім того, гравці отримають доступ до двох нових скінів у режимі No Return: Джоела в образі Натана Дрейка та Томмі у стилі Сема Дрейка. Це своєрідний кросовер на честь 40-річчя Naughty Dog — відсилання до серії Uncharted.

В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Скіни Томмі та Джоела у стилі Uncharted / The Last of Us Part 2 Remastered & Naughty Dog

Проте новачкам Naughty Dog все-таки рекомендує проходити гру в оригінальній структурі — саме так вона була задумана з самого початку. Але для тих, хто хоче переосмислити сюжет і персонажів, хронологічний режим може відкрити нові нюанси. Особливо якщо вас цікавить, наскільки тісно були переплетені долі Еллі та Еббі — і що насправді означала кожна сцена.

Джерело: Naughty Dog / PlayStation.Blog

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.

Популярні новини

Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин
Новий китайський дрон-комар шпигуватиме абсолютно непомітно
Перший погляд на Кілліана Мерфі у драмі «Стів» від Netflix — нової адаптації бестселера Макса Портера
Науковці знайшли, куди поділася «відсутня» матерія Всесвіту
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії
Mastercard приєднався до мережі стейблкоїнів USDG
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів
GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Педро Паскаль ходив робити «домашку з Месників» у будинок Роберта Дауні-молодшого
Вайб-кодинг збагачує: програміст продав стартап за $80 млн, а створив його лише за пів року
Pixar перезняла «Еліо», щоб прибрати квір-персонажа — режисера звільнили, а бюджет зріс удвічі
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
В мережу злили перший тизер «Одіссеї» — Телемах Тома Голланда шукає батька
Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»
Електричний струм покращує математичні здібності — сміливий експеримент в Оксфорді
«Потрібно ще трохи часу в духовці»: CD Projekt RED відклала патч 2.3 для Cyberpunk 2077
Death Stranding 2 «плавить» PS5 — і в цьому винен не геймплей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати