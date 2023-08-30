В Україні другий день поспіль фіксують літній рекорд енергоспоживання

Попередній рекорд енергоспоживання не протримався й кількох днів – 29 серпня «‎Укренерго» зафіксувало новий літній максимум.

Попит на електроенергію у вечірні години перевищив попередній рекордний показник на 0,7% – таке відчутне збільшення споживання створило додаткове навантаження на електростанції, через що у роботу довелось вводити навіть ті блоки, які були зупинені для ремонту та підготовки до опалювального сезону.

Через ракетні атаки росіян та значні пошкодження енергетичної інфраструктури можливості з виробництва електроенергії в Україні нині обмежені – для покриття попиту «Укренерго» з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії із загальним обсягом 2650 МВт·год (під час попереднього рекорду енергоспоживання 28 серпня загальний обсяг складав 1200 МВт·год).

«‎Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», – вкотре нагадали в «Укренерго».

Рекорди енергоспоживання зумовлені спекотними умовами – зокрема у Києві 29 серпня зафіксували одразу три температурні рекорди. Максимальна температура у столиці вдень досягла +35,9°C, що на 2,2°C вище попереднього рекордного показника 1992 року, а вночі не опустилася нижче +22,8°C, що вище на 2,7°C за попереднє рекордне значення у 2015 році. Середньодобова температура повітря у Києві була найвищою за увесь час проведення спостережень для цього дня і становила +29,6°C. Це перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°C, а кліматичну норму — на 11,6°C.

Загалом учора через негоду було знеструмлено 452 населених пункти в Україні, а через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 425 населених пунктів.

Раніше «‎Укренерго» прогнозувало, що серпень буде важким для енергосистеми України через виведення в ремонт деяких енергоблоків, що суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години. В «‎Укренерго» звертаються до населення з прохання ощадливо споживати електроенергію – зокрема почергово користуватися потужними електроприладами або, за можливості, використовувати їх у ранкові чи нічні години.