В Україні відкрили передзамовлення на жовті iPhone 14 та iPhone 14 Plus — доплачувати за новий колір не доведеться

16 березня в Україні відкрилися передзамовлення iPhone 14 й iPhone 14 Plus у яскраво-жовтому кольорі, який Apple додала минулого тижня в рамках легкого весняного оновлення асортименту. Тож можна дізнатися точну дату старту продажів та гривневі ціни.

Жовті iPhone 14 й iPhone 14 Plus з’явилися одночасно в каталогах багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають смартфони Apple. Серед них — Comfy, MOYO, Rozetka та інші. Їх вільні продажі стартують в Україні невдовзі — за умови, якщо все не розкуплять на етапі передзамовлень: одні магазині вказують 17, березня як дату початку продажів, інші 24-те — 26-те. Глобальні продажі жовтих iPhone 14 та iPhone 14 Plus почалися 14 березня — ціни для США складають від $799 та $899 відповідно.

За жовтий колір доплачувати не доведеться — ціна відповідає така ж, як у версій інших кольорів. До речі, ціни помітно знизилися порівняно до стартових у вересні 2022-го.

Актуальні ціни iPhone 14 та iPhone 14 Plus

Тепер палітра iPhone 14 та 14 Plus має шість кольорів: чорний, червоний, білий, синій, пурпуровий та жовтий. Залишається пригадати, що жовтого кольору для своїх смартфонів Apple не пропонувала з часів Phone Xr (2018) та iPhone 11 (2019). Водночас Pro-версії цього разу оновлення колірної гами не отримали.