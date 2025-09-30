Вайб-офіс: Microsoft запускає агента ШІ в Excel і Word

Microsoft

Останнім часом великої популярності набув вайб-кодинг — коли новачки створюють застосунки завдяки простим запитам до ШІ. Тепер Microsoft хоче застосувати подібний підхід і до своїх офісних програм. Компанія запускає новий Agent Mode у Excel та Word, який дозволяє створювати складні таблиці й документи за допомогою одного запиту. Також з’явився новий Office Agent у Copilot chat, що працює на моделях Anthropic. Він може створювати презентації в PowerPoint і документи Word завдяки чат-боту у форматі “вайб-воркінг”.

“Сьогодні ми переносимо vibe working у Microsoft 365 Copilot з Agent Mode в офісних застосунках і Office Agent у Copilot chat”, — пояснив Суміт Чаухан, корпоративний віцепрезидент групи продуктів Office. “Так само як вайб-кодинг змінив розробку ПЗ, нові моделі з можливостями міркування у Copilot відкривають агентну продуктивність для офісних артефактів”.

Agent Mode в Excel і Word

Agent Mode в Excel і Word — це вдосконалена версія Copilot у цих застосунках. Її створили, щоб зробити складні інструменти Excel доступними навіть для тих, хто не є експертом.

“Це не лише короткі підказки, а й готові презентації чи документи для ради директорів”, — наголошує Чаухан. “Це робота, яку зазвичай робить консультант-початківець, і виконується вона за лічені хвилини”.

Agent Mode бере складне завдання й розбиває його на послідовність кроків із логічним поясненням. Потім він використовує модель OpenAI GPT-5, щоб перетворити кожен етап створення документа на окреме завдання агента й виконати його. Це виглядає так, ніби ви спостерігаєте за макросом у реальному часі, де всі дії показані збоку в панелі.

Microsoft поступово додає ШІ-можливості в Excel, адже ці дані — основа критично важливих бізнес-процесів у світі. Agent Mode дозволяє створювати таблиці, які можна перевіряти, оновлювати й підтверджувати, пояснює Чаухан.

За даними Microsoft, Agent Mode в Excel демонструє точність 57,2% у тесті SpreadsheetBench — бенчмарку, що оцінює здатність ШІ редагувати реальні таблиці. Це вище, ніж у Shortcut.ai, ChatGPT Agent із підтримкою .xlsx та Claude Files Opus 4.1. Але все ж таки нижче від рівня людини — 71,3%.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У Word новий режим виходить за рамки стандартних можливостей ШІ на кшталт написання, переформулювання чи підсумовування.

“Agent Mode у Word перетворює створення документів на вайб-писання — інтерактивний, розмовний процес”, — зазначає Чаухан.

Copilot може створювати чернетки, пропонувати покращення й уточнювати, які саме елементи потрібні в документі. Наприклад, можна згенерувати щомісячний звіт із даними за попередні періоди, де Copilot підсумує головні моменти та покаже відмінності від минулого звіту.

“Copilot робить підказки, щоб процес ішов без зупинок, і написання більше схоже на діалог, а не на сухе завдання”, — додає Чаухан.

Office Agent у Copilot chat

Новий Office Agent доступний не лише в офісних застосунках, а й через Copilot chat. Він працює на моделях Anthropic і може створювати повноцінні презентації в PowerPoint чи документи Word на основі простого запиту.

“PowerPoint — один із найпопулярніших інструментів для створення презентацій, але останні два роки ШІ не завжди справлявся зі слайдами”, — визнає Чаухан. “Office Agent це змінює”.

Office Agent здатен будувати повноцінні структури презентацій, проводити пошук у мережі й показувати попередній перегляд слайдів. Microsoft розраховує, що це допоможе Office виділитися серед десятків ШІ-інструментів, які теж намагаються створювати документи, таблиці та слайди.

Office Agent також відкриває ще один шлях для використання моделей Anthropic у Microsoft 365. Раніше компанія вже додала їх у GitHub Copilot і Copilot Studio, а тепер Anthropic AI може створювати документи Word і презентації PowerPoint безпосередньо в Copilot chat.

“Ми віддані OpenAI, але водночас вивчаємо можливості різних моделей, щоб зрозуміти їхню силу та знайти найкращу комбінацію для наших продуктів”, — каже Чаухан. “Ми дивимося на всю екосистему моделей, де з’являються передові розробки”.

Хоча моделі OpenAI залишаються основою ШІ-функцій у застосунках Office, Anthropic поступово стає ключовим гравцем у Word, PowerPoint і Excel. Microsoft використовує API Anthropic для інтеграції в Copilot chat, який працює на хмарних сервісах Amazon Web Services. Можливо, саме тому моделі Anthropic поки що не так глибоко інтегровані в настільні версії Office.

Agent Mode у Copilot для Excel і Word доступний уже сьогодні в межах програми Frontier для корпоративних клієнтів Microsoft 365 Copilot або користувачів Microsoft 365 Personal / Family. Спочатку він працює лише у вебверсіях, але найближчим часом з’явиться підтримка і на комп’ютерах. Office Agent також відкритий для користувачів програми Frontier у США.

Джерело: The Verge