Valve безкоштовно роздаватиме по одній топовій консолі Steam Deck кожну хвилину трансляції The Game Awards — Україна не бере участі в акції

Щоб привернути додаткову увагу спільноти до заходу The Game Awards, компанія Valve анонсувала розіграш консолей Steam Deck.

Під час проведення The Game Awards щохвилини проходитиме роздача однієї консолі Steam Deck. Зважаючи на те, що захід триватиме як мінімум 2,5 години (а торік його тривалість досягла 3 годин), то можна орієнтуватися на роздачу щонайменше 150 консолей Steam Deck (а в кращому разі до 180 пристроїв). У розіграші братимуть участь топові конфігурації консолі, що включають 512 ГБ вбудованого сховища та дисплеї з антивідблисковим покриттям.

Щоб взяти участь у безплатній роздачі Steam Deck, потрібно 8 грудня увійти до Steam за наступною адресою та дивитися трансляцію у Steam.TV на сторінці The Game Awards.

На жаль, ця пропозиція доступна лише мешканцям трьох десятків країн (США, Канади, Великобританії та Євросоюзу), до переліку яких не входить Україна.

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«На жаль, із вашого регіону неможливо зареєструватися на роздачу, але ви можете отримати цифровий стікер зі Стимчиком», – йдеться на сторінці авторизації.

Однак, з огляду на те, що велика кількість українців виїхала до країн Європи, комусь може пощастити взяти участь у роздачі та отримати Steam Deck безплатно.

Є ще кілька обмежень для учасників розіграшу. Щоб претендувати на отримання призу, потрібно мати обліковий запис Steam з гарною репутацією (без активних банів та блокувань) та здійснити покупку у Steam протягом одного дня – 14 листопада (враховується час за Гринвічем).